Pietro Quagliarella non è più tra noi

A 92 anni ha reso l'anima a Dioassistito dagli affetti familiari e stimato dagli affetti sociali. Artefice sarto della Boutique Quagliarella a Canosa di Puglia, ha impersonato il progresso della sartoria in vetrina affacciata alla Piazza San Sabino, a due passi dalla Cattedrale del Santo Patrono.. Pietro ha fatto scuola di sartoria da uomo e da donna , formando ragazze e generazioni che custodiscono il suo patrimonio umano e artigianale, con le figlie che ancora oggi proseguono nel lavoro. Sempre disponibile a quanti si rivolgevano a Lui, nei cortei storici e in opere sociali e religiose. Lo ricordiamo anziano e laborioso seduto sul marciapiede d'estate con le figlie e amici dianzi al negozio, cordiale e di animo socievole in incontri interessati alla vita di paese ed in particolare alla Cattedrale San Sabino cui si sentiva legato nella fede e nella cultura.Ai Santi Patroni aveva realizzato e donato due drappi di damascato rosso che davano decoro alle statue esposte nella festa patronale. E dallo stesso tessuto aveva offerto al maestro Peppino Di Nunno per un presepe della Scuola E. De Muro Lomanto a rivestire il modello di altare della Grotta della Natività di Betlemme. Ma anche un imponente drappo di damascato azzurro era stato offerto per adornare l'edicola Mariana dell'Assunta all'angolo di Via Piave in Piazza Vittorio Veneto per la tradizione recuperata degli Altarini da Don Michele Malcangio. Questi drappi cuciti e custoditi Lo accolgono oggi in cielo nella Misericordia divina con le sue opere buone, operose e generose, con la sua fede, con il suo sorriso buono, spento nel battito del cuore, ma vivo in memoria negli affetti familiari, nei sentimenti sociali.Lo rivediamo nei passi del 1986 in una sfilata di moda della Boutique Quagliarella nel Teatro Lembo: lo rivediamo e lo immaginiamo nei passi dalla terra al Cielo, accolto da San Sabino e da Maria Santissima della Fonte, Patroni di Canosa e dei Canosini.Alle ore 16,00 odierne, a Canosa di Puglia, nellasarà celebrata la santa messa esequiale pernel rispetto delle norme sanitarie anti-covid vigenti. Laesprime sentite condoglianze alla moglie Maria Iannuzzi, ai figli Irene, Titti e Paolo, al genero Enzo Princigallli, alla nuora Michela Lamanuzzi, ai familiari. nella vicinanza sociale della comunità.