Per una Canosa Democratica e Progressista, tifiamo per un centro sinistra unito

Stamani a Canosa di Puglia si è celebrato ilche ha visto la elezione dei vari organi collegiali tra cui il segretario cittadino. E' stata presentata una lista unica a sostegno della candidatura dell'Avvocatoche all'unanimità di tutti presenti è stata eletta. A margine ha dichiarato: "Preliminarmente sento il dovere di ringraziare tutti, e in special modo: Bernardo Lodispoto-Presidente della 6°Provincia pugliese BAT; Filippo Caracciolo,Consigliere regionale del PD;Antonella Gusmai-commissaria che ha traghettato questo periodo di transizione assicurando disponibilità e rispetto di tutte le regole;Lorenzo Marchio Rossi-segretario provinciale PD. I rappresentanti delle forze politiche intervenute - prosegue- con i loro segretari cittadini, Forza Italia con Dott. A.Barbarossa; Puglia Popolare con il Dott. A.Limitone; Avv. S.De Muro Fiocco Consigliere Comunale delle Forze di Maggioranza-che ha ricordato l'importanza della partecipazione alla vita politica della città indipendentemente dalle diverse appartenenze politiche la quale può solo giovare al conseguimento di risultati e ambiziosi progetti per il bene collettivo-; Pasquale Alfieri per +Europa; Morra Letizia per il Movimento 5stelle; Il presidente Noi Canosa-Andrea Silvestri; il segretario regionale +Europa Marco Silvestri; Il consigliere provinciale PD Giovanni Suriano; i Consiglieri Comunali di centrosinistra Tomaselli, Bucci, Landolfi,Caporale.""Ho deciso di accettare la candidatura alla segreteria del circolo canosino del partito democratico- aggiungeperché credo sia giunto il momento di esserci di impegnarsi di partecipare. Di farlo insieme a voi qui presenti e a tanti altri che. Dobbiamo guardare alla costruzione di una società più coesa e solidale tutelando ed estendendo i diritti di tutti in primis il lavoro e la sua dignità, la sicurezza, il precariato, il lavoro sommerso. A nessuno devono essere negati i diritti essenziali.che vuole un modello di società inclusiva che riduce le disuguaglianze. E' nostro dovere politico e morale riunire tutte le forze del centro sinistra cittadino, essere incisivi e presentare una proposta vincente per costruire una alternativa alla coalizione di centro destra anche in questa città. Mettiamo da parte gli interessi di partito e i calcoli elettorali.Bisogna guardare negli occhi coloro che incontriamo, ascoltare il loro racconto di vita, le loro difficoltà, questo ho capito in questiLa gente in realtà vuole guardare ad una classe dirigente seria competente che comunichi le vicende amministrative e critichi costruttivamente quanto si svolge, non è disinteressata è solo scoraggiata e sfiduciata. Bisogna mettersi al servizio delle idee di questo partito democratico. Bisogna occuparsene insieme. Bisogna spalancare porte e finestre a chi vuole farne parte e dire la propria a chi ha seriamente voglia di impegnarsi."- spiega la neo- e con il coordinamento degli organi provinciali superiori deve essere un luogo dove non ci si ritrova per misurare i rapporti di forza, ma un luogo dove si discute dei fatti rilevanti della comunità cittadina e che interessano l'agire ammnistrativo, deve essere un laboratorio di idee e di possibili soluzioni senza la bacchetta magica. Per questo chiedo a tutti i tesserati e simpatizzanti una assunzione di responsabilità collettiva. Dobbiamo fare la nostra parte come esponenti del circolo canosino del partito democratico. Dobbiamo esercitare il ruolo ricevuto per mandato dai cittadini canosini. Il ruolo di opposizione alle forze imperanti del centrodestra al governo della città. Dobbiamo avere chiaro cosa accade in città, non possiamo rimanere indietro! Le forze di opposizione in consiglio comunale ci sono e sono presenti a partire da chi Vi parla, ma anche dal movimento politico NOI CANOSA con i Consiglieri Comunali Tomaselli-Bucci-Landolfi-Caporale, con i rappresentanti del Movimento politico 5 Stelle Letizia Morra e Sinigallia.deve trovare una voce sola e forte, deve ritrovare autorevolezza ed impegno e solo proseguendo in questa direzione potremo costruire una storia nuova. Tifiamo- conclude-per una Canosa Democratica e Progressista, tifiamo per un centro sinistra unito."