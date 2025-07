La Festa de l'Unità torna in Puglia

Dal 5 al 7 settembre 2025, laospiterà latre giorni di politica, dibattiti, musica e partecipazione. Un momento fondamentale in cui il Partito Democratico continua a confrontarsi con le persone, per discutere idee, proposte e soluzioni alle sfide che attraversano la nostra regione e il Paese. «Il nostro impegno è chiaro: vogliamo una politica radicata nelle comunità, capace di ascoltare e rispondere ai bisogni reali dei cittadini — dichiaraSegretario regionale del PD —. In una fase segnata da crisi sociale, precarietà crescente e attacchi ai diritti fondamentali, serve un partito forte e popolare, che sappia dare risposte concrete e costruire un'alternativa credibile».- continua il- testimonia l'importanza della Festa come momento di unità e rilancio del progetto politico democratico in Italia e in Puglia. Non possiamo accettare che disuguaglianze e ingiustizie si consolidino. Serve una politica che metta al centro il lavoro, la tutela dei diritti, la giustizia sociale e la difesa della Costituzione. La Festa dell'Unità sarà anche un'occasione per mobilitare energie e volontà di cambiamento, per continuare costruire insieme una comunità politica solida e coesa». Il programma sarà reso noto nei prossimi giorni. A Bisceglie si parlerà di presente e futuro, di come fermare le politiche della destra che penalizzano i più deboli e di come costruire un'alternativa per tutti. «Invitiamo tutte e tutti a partecipare — conclude—. La Festa dell'Unità è la casa della politica che vuole cambiare davvero».