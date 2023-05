Pd torna protagonista nella BAT con le vittorie di Lodispoto e Angarano

"La rielezione a sindaco di Bernardo Lodispoto a Margherita di Savoia e Angelantonio Angarano a Bisceglie restituiscono a". Così il presidente del gruppo Pd in Regione Puglia,"I successi netti e schiaccianti ottenuti a Margherita di Savoia prima e Bisceglie poi - afferma- rappresentano per il Pd un risultato straordinario, figlio della ritrovata capacità di ascoltare i bisogni dei cittadini e proporre con chiarezza i propri programmi. Grande merito - prosegue il- va al segretario provinciale Lorenzo Marchio Rossi che, in pochi mesi, è riuscito con umiltà e pazienza a riannodare i fili con il territorio contribuendo in maniera decisiva al raggiungimento di questo risultato. Un ringraziamento particolare va anche a Vittorio Fata, il suo buonsenso e la sua maturità politica sono state determinanti per la vittoria di Angarano a Bisceglie. Sull'onda di questi successi - conclude- bisogna continuare a lavorare per rispondere in maniera concreta ai bisogni del territorio". A Bisceglie è stato confermato l'uscentesostenuto da 11 liste civiche, contro il tre volte sindaco Francesco Spina, appoggiato dal centrodestra: Angarano ha vinto con il 61,07% dei consensi.