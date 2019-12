Paolo Pinnelli nel Direttivo di Assostampa Puglia

Designato per il prossimo quadriennio

A Bari, nelle giornate di venerdì e sabato scorse si è svolto l', presso il Congress Center Aeroporti di Puglia.congresso regionalela elezione dei nuovi organismi dirigenti dell'Associazione della Stampa di Puglia Tra i componenti del Consiglio direttivo del sindacato Assostampa pugliese per il quadriennio 2019-2023 c'è anche il canosinogiornalista denominato delegato provinciale della BAT già componente del Direttivo nel precedente quadriennio oltre ad essere stato già membro della Commissione Radio-TV locali .Ilin carica per i prossimi 4 anni, è così formato:; Vicepresidenti (Professionali): Mimmo Mazza (TA), Marco Seclì (LE) e Vito Fatiguso (BA).Raffaele Fiorella (FG) e Ruben Rotundo (BA).: Michele Fortunato, Teresa Fabbricatore, Vincenzo Chiumarulo, Francesco Monteleone, Giuseppe Pace, Patrizia Sgambati, Rossella Matarrese, Angela Balenzano, Lucia Del Vecchio, Leonardo Petrocelli.Massimo D'Onofrio e Valeria D'Autilia (TA); Fabrizio Caianiello (BR); Nino Bruno (FG), Fabiana Pacella e Gisella Della Monaca (LE),e Vincenzo Rutigliano (BAT).Valentino Sgaramella, Carmela Moretti, Mariateresa Amoruso e Pinuccio Pomo.: Doriana Imbimbo (TA), Maria Pia Romano (LE), Federica Marangio (BR) e Luigi Colomba (FG).Gianpaolo Balsamo (BAT), Maristella Massari (TA), Tiziana Colluto (LE), Rosalia Marcantonio (FG), Adele Galetta (BR).Anna De Feo, Gaetano Gorgoni, Gianni Svaldi e Floriana Tolve.: Luciana Doronzo.: Vincenzo Sparviero, Antonio Di Giacomo, Matteo Fidanza e Michele De Sanctis.Roberta Campanella.Durante il congresso, al quale ha preso parte anche il sindaco della Città Metropolitana di Bari,si è discusso per quanto concerne:A tal proposito, il segretario della Federazione Nazionale Stampa Italiana ,, insieme aentrambi colleghi del giornalistascomparso un anno fa, hanno lanciato un appello a tutti i sindaci d'Italia al fine di poter applicare l'articolo 21 della Costituzione e la libertà di stampa.