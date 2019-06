Noa, ha scelto di morire?

Si è parlato e scritto molto sul suicidio della diciassettenne olandesechecome titolava un giornale tra i più diffusi in Italia. Un caso doloroso e che ha colto un po' tutti di sorpresa, anchenche se riguarda ragazzi che hanno compiuto i diciassette anni. Credo sia stato il primo caso, ci auguriamo che non ne seguano altri, anche perchéche pone una innumerevole serie di interrogativi. Ho intitolato questo articolo riportando quello scelto dal giornale e traducendolo in domanda perché, a mio avviso, contiene una ipocrisia velata, ma macroscopica. Il verboche dovrebbe in teoria suscitare un senso di rispetto, in quanto si presume che la persona, al di là di ogni valutazione etica, sia stata libera appunto di decidere, da sola, della propria vita.si legge nel titolo dell'articolo,; ha esercitato un diritto inalienabile della persona:E, soprattutto, scegliere cosa fare della sua vita! Chi può imputarle alcunchè? Non siamo proprietari della nostra vita? Chi avrebbe dovuto o potuto impedirglielo? I suoi genitori? Il loro messaggio è breve, ma racchiude una tragica rassegnazione e l'assenza di ogni speranza:Al di là di ogni interrogativo etico, cui siamo chiamati a rispondere se siamo o nodella nostra vita, e quindi titolati a farne ciò che vogliamo, torno a proporre la domanda, che non possiamo eludere, relativa alla libertà di scegliere:Anche dal punto di vista squisitamente etico, non c'è responsabilità se non c'è libertà; cioè, non ci sono le condizioni per peccare se una persona non è libera di operare una scelta! Il peccato non è semplicemente la trasgressione di una norma, ma come si afferma nella tradizione della Chiesa, per commettere un peccato sono determinanti tre condizioni: lail" e, naturalmente lache influisce sulla gravità o meno del peccato. Ora, nel caso della giovane, sicuramente è grave laEra veramente libera di operare la scelta; era nelle condizioni di operare una scelta o questa è stata determinata, condizionata, dalla condizione che si ritrovava a vivere?Ha scelto di morire, o è stato il suo vissuto, che l'ha costretta a rimanere nel drammatico tunnel di dolore e non senso di cui era vittima innocente, a imporle un'azione che le ha dato una sensazione di libertà?C'era un modo di proteggere e sostenere la fragile vita di Noa, o l'unico dovere dello Stato olandese era quello di permetterle un suicidio assistito, e cioè che soffrisse il meno possibile?Concludo con le inequivoche parole di Papa Francesco; sono rivolte ad ognuno noi:La risposta a cui siamo chiamati è non abbandonare mai chi soffre, non arrendersi, ma prendersi cura e amare per ridare la speranza".Parroco della Cattedrale di Canosa di Puglia e Direttore dell'U.C.S della Diocesi di Andria.