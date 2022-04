Canosa: Valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale

Interesse e partecipazione di pubblico all'incontro sul temache si è svolto stasera nella ConcaCattedrale Basilica di San Sabino con gli interventi di relatori qualificati ed autorevoli. Nell'ambito del POR-FESR 2014-2020 asse VI (tutela dell'ambiente e promozione. –Azione 6.7, interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale-, ildi Canosa di Puglia, risulta vincitore di un importante bando di finanziamento pubblico regionale, atto alla riconversione di alcuni vani sotterranei e restauro di alcuni ambienti museali, avviando un progetto di formazione e di collaborazione attiva, con l'indirizzo classico Beni Culturali (CLABEC) del Liceo "Enrico Fermi" di Canosa di Puglia. Questo progetto consiste nel coinvolgere, durante le ore di lezione e in maniera del tutto gratuita, gli alunni del primo ed unico corso di Beni Culturali, in una campagna attiva e preventiva di scavo archeologico pubblico, all'interno dei vani sotterranei del Museo diocesano.Fautori e promotori del progetto sono stati il Direttore del Museo,, il Vescovo della Diocesi di Andria, il Curatore del Museo, i gestori del Museo la Coop. OmniArte.it-Servizi per la Cultura in collaborazione con la Presidenza del Liceo, il professoree il professorein qualità anche di archeologo co-responsabile, con la curatela, del lavoro di scavo, che sono intervenuti tra gli altri nel corso dell'incontro . La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (Sabap), nella persona delha concesso, in via del tutto straordinaria, la partecipazione attiva di alunni così giovani nelle attività dirette di scavo, cosa solitamente permessa a studenti degli indirizzi umanistici e di specializzazione universitaria. I progettisti e responsabili della sicurezza, gli architettiin sinergia con la sopracitata Soprintendenza, che hanno valutato e messo in atto tutte le misure preventive alla sicurezza sul lavoro. Il Museo, situato in una delle città della Puglia con maggiori evidenze archeologiche, Canosa di Puglia e a pochi passi dalla bizantina Cattedrale di San Sabino (il Museo dipende dalla Cattedrale e dalla Diocesi di Andria), collocato nell'ottocentescon pieno centro ottocentesco, ha rivelato importanti sottostrutture, rinvenute a seguito dei lavori preventivi di sollevamento parziale della pavimentazione sottostante e portati alla luce direttamente dai partecipanti a questa esperienza formativa.Si tratta di ambienti, apparentemente collegati fra di loro e collegabili ad edifici produttivi, limitrofi all'antica valle forense di epoca romana e alla collina delle domus signorili, Colle Montescupolo. Dai dati, ancora parziali, sembrerebbe che il sito abbia una datazione alto imperiale, tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., per via dell'analisi di alcuni reperti rinvenuti. La Soprintendenza ha richiesto maggiori approfondimenti e verifiche da effettuarsi, ritenendo il sito di interesse e integrabile con la conversione di questi vani a sale convegni ed espositivi, proprio della ricca collezione archeologica del Museo. Partner di questa importante attività di alta formazione è larealtà trentennale, votata alla tutela e valorizzazione dell'immenso patrimonio archeologico insito sul territorio.Foto a cura di