Modificare l’opera sostituendo i volti del Dottor Sergio Fontana e di don Felice Bacco.   

In riferimento alle recenti vicende legate al miocollocato e inaugurato il 9 febbraio 2022 nella, voglio esprimere il mio disappunto nel constatare che alcune polemiche, mosse da futili motivazioni e fondate su strumentalizzazioni di varia natura, hanno prevalso sulla comprensione di un'opera d'arte e dei suoi contenuti storici, artistici e religiosi. Come già ampiamente spiegato, il mio intento era quello di parlare di Dio e del suo popolo, all'interno del quale avevo scelto di raffigurare due testimoni contemporanei in rappresentanza della comunità Canosina, laica e religiosa e come memoria storica del loro ruolo di promotori e committenti dell'opera. Al tempo stesso comprendo l'imbarazzo che tali reazioni hanno suscitato nei soggetti ritratti, e rispetto la loro legittima volontà di non essere raffigurati all'interno della composizione. Pertanto, pur non condividendo le motivazioni che hanno generato le polemiche , di comune accordo con la Committenza, ho accettato la loro richiesta didel Dottor Sergio Fontana e di don Felice Bacco.