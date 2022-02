Sabino, il primo Santo pugliese

è statopresentato lo scorso giovedì il nuovo libroEditrice Rotas - con gli interventi degli autori. Lo schermo gigante posizionato a ridosso dell'altare della Cattedrale, a pochi passi dalla statua del Santo Patrono di Canosa di Puglia, è stato utilizzato per visionare alcuni dei tanti documenti riportati nell'ultima opera dedicata acon studi monografici, riflessioni e attestazioni agiografiche dirette a sostenere tesi incentrate sulla sua figura poliedrica. "Un incontro tra San Sabino e San Benedetto, che ricorda la stima e l'amicizia che i due Santi avevano l'uno per l'altro, così come affermato nei racconti del loro primo e più autorevole agiografo, Papa Gregorio Magno." E' raffigurato nella copertina, grafica didove "San Sabino e San Benedetto ci guardano con espressione ieratica. Tra loro si assomigliano, perché 'I Santi si specchiano in Cristo', come ricorda il titolo di un libro del Cardinale A. Amato (Prefetto Emerito della Congregazione per le Cause dei Santi). Con la loro presenza si fanno testimoni autentici della Parola e rappresentano le due principali modalità espressive della vita vocazionale religiosa: quella attiva e quella contemplativa." Come dichiarato dall'artistanella spiegazione dell'opera dipinta.La prefazione del libroè firmata da:editore;Presidente Fondazione Archeologica;, O.S.B. Arciabate e Ordinario di Montecassino;Nunzio Apostolico in Francia, Arcivescovo Titolare di Canosa di Puglia;Vescovo della Diocesi di Andria;, Accademico dei Lincei e, Parroco della Cattedrale di San Sabino di Bari. Una significativa silloge antologica che riassume i tre aspetti della vita, della personalità di Sabino di Canosa: Vir dei, Confessor fidei, Homo vere apostolicus, sullo sfondo di una Ecclesia alla operosa ricerca della sua identità.ffronta la figura dell'Uomo di Dio e l'importante e delicato ruolo svolto dalla Chiesa alla luce anche dei preziosi testi di archivio consultati e studiati.il ricercatore dellefocalizza la sua attenzione sulla santità ed i rapporti con i santi del tempo e la diffusine del culto. Mentre, il dottorda par suo, incentra il suo operato attraverso riflessioni su Savinus ed i rapporti con i Papi, il suo ruolo in Oriente e una particolare ipotesi di appartenenza alla potente famiglia latina degli Anicii, prima e durante il Concilio del 535-36.un'opera per testimoniare un'antica devozione popolare verso San Sabino Vescovo e Patrono di Canosa, una figura forte che si è speso senza risparmio di energie, di mente e di cuore nella difesa del patrimonio di fede del popolo a lui affidato.Foto a cura di