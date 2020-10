Mons. Pizzaballa Patriarca di Gerusalemme

ha nominato Patriarca di Gerusalemme dei LatiniOrdine Frati Minori, finora Amministratore Apostolico in sede vacante della medesima circoscrizione, trasferendolo dalla sede titolare di Verbe. Nell'apprendere la nomina di Mons. Pizzaballa a Patriarca di Gerusalemme, laNel marzo 2020 è stato donato un manufatto della Stella di argento della Grotta della Natività, oggetto di un progetto formativo di Scuola e di Catechesi di Chiesa con la cura del maestro Giuseppe Di Nunno, e che quest'anno sarà esposta ai piedi dell'altare della Chiesa di Gesù Liberatore con la guida del Parroco Don Michele Pace. Su questa Stella porgiamo la nostra preghiera per il Suo impegno pastorale di "pace, giustizia e riconciliazione".Custodiamo il Suo messaggio del 2 marzo 2020 alla Scuola e Chiesa di Canosa sulle vie di "cultura ed evangelizzazione"Vogliamo condividere il Suo motto episcopale "", "Ti basta la mia grazia", da Lei assunto dalla Sacre Scritture di 2 Corinzi, 12,9."La Chiesa in Terra Santa non ha mezzi e non ha potere. Ha solo Cristo e la sua Grazia".CHRISTOS e la Grazia del Signore cui uniamo la nostra Grazia di fedeli.Saluti da Mons. Felice Bacco, parroco della Cattedrale di Sabino a Canosa di Puglia e congratulazioni, in queste travagliate contingenze causate dal Covid che non prevarranno sulla benedizione del Signore.RiverentiMons. Felice BaccoCanosa di Puglia (Italia)