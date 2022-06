Monica Paciolla al concerto dell'Arma dei Carabinieri

Non si è ancora spento l'eco del concerto lirico-sinfonico tenutosi lo scorso 6 giugno a Trani(BT), in occasione della ricorrenza della fondazione dellagiunta al 208° anno di storia, la prima volta nella BAT. La direzione d'orchestra è stata affidata al M° Giuseppe Basile, con le performances degli artisti Ripalta Bufo (soprano), Monica Paciolla (soprano) e Pantaleo Metta (tenore) e del Maestro fisarmonicista Mimmo Cavallo. Note di merito vanno ai componenti dell'Associazione Culturale Filantropica Musicale e del Gruppo Musicale della Associazione Nazionale Carabinieri – Ispettorato Regione Puglia "La Benemerita", presieduta dal Colonnello dei Carabinieri, Cavaliere Michele Miulli."""L'essere stata parte attiva dei festeggiamenti a Trani del 208° anniversario dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri- esordisce così il sopranonella dichiarazione rilasciata a margine del concerto - è stata un'emozione indescrivibile. Ritrovarsi in una cornice così importante, piazza del Duomo, con la splendida Cattedrale che troneggiava sul fondo ha suscitato in me l'orgoglio di essere stata coinvolta in questa prima cerimonia dei Carabinieri della BAT, perché si tratta di un'arma a me molto cara, in quanto nipote di un carabiniere. Ringrazio di cuore il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani,, le autorità ed in particolare la banda Benemerita nelle persone del carabiniere maresciallo in congedo Marcello Fortarezza, del Maresciallo Capo Giuseppe Tesoro e del M° Giuseppe Basile ed il caloroso pubblico di Trani."""Nel corso del concerto è stato eseguito un repertorio musicale di notevole spessore : dall'Inno di Mameli all'Inno europeo di Beethoven, Va pensiero e Nabucco di Giuseppe Verdi; Una voce poco fa, Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini; Casta diva e Norma di Vincenzo Bellini; Libiamo nei lieti calici, sempre libera, Traviata di Giuseppe Verdi; Nessun dorma di Giacomo Puccini ed una serie di brani classici napoletani accompagnati da lunghi applausi del pubblico.Credit fotografico di