Miss Italia fa tappa a Canosa di Puglia

Cresce l'attesa per la seconda selezione di Miss Italia Puglia, tour 2023. Allediil più celebre concorso di bellezza, di cui è esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata lafarà tappa pressodi Canosa di Puglia, struttura di riferimento per i ricevimenti di lusso con i suoi ambienti eleganti ed il suo luminoso e maestoso parco. A condurre l'evento sarà il "presentattore"mentre il divertimento sarà assicurato dall'attrice comica. Saranno nominate le ragazze che potranno partecipare alle finali regionali ma ci sarà anche un défilé di borse handmade del branddi Barletta.Il make-up sarà curato dallo staff didirettrice delladi estetica e make-up di Barletta mentre le acconciature dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale. Gli organizzatori ringraziano : LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori Sez. BAT, Ufficio Moda Italia, Feninmprese, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Zingrillo.com, Infortunistica Amato, Zama', L'angolo del mughetto composizioni floreali. Per la prima volta in assoluto un evento di Miss Italia sposerà temi quali la moda ecosostenibile, il riciclo creativo e l'arte che esalta sostenibilità ambientale ed economia circolare.