Miss Italia Puglia, Rosa Tea Murro vince la seconda selezione

A Canosa di Puglia, lo scorso venerdì 16 giugno, si è svolta la seconda selezione per ilIl più celebre concorso di bellezza, di cui è esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata laha fatto tappa presso, struttura di riferimento per i ricevimenti di lusso con i suoi ambienti eleganti ed il suo luminoso e maestoso parco. L'evento, condotto dal "presentattore"in outfit Domenico Buono Man Style di Barletta, affiancato dalle prefinaliste nazionali 2022ed , è stato anche l'occasione per ammirare le borse handmade del branddi Barletta protagoniste di un défilé, mentre il divertimento è stato assicurato all'attrice comica. Il make-up è stato curato dallo staff di Mariagrazia Mininni, direttrice della SEMININNI Scuola di estetica e make-up di Barletta, mentre le acconciature da Giuseppe Sifanno Hair Couture di Bitonto, Marina Charme Parrucchieri di Altamura e Carnaby Street Parrucchieri di Cerignola per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Vincitrice della selezione, con il titolo di Miss Lo Smeraldo,18enne di Barletta studentessa di un'accademia di estetica e fotomodella per passione; Miss Rocchetta Bellezza17enne di Lucera, studentessa di grafica e comunicazione; Miss Framesi18enne di Foggia, studentessa del liceo scientifico; quarta classificata24enne di Bitonto, studentessa di fashion design presso l'Accademia di Belle Arti di Bari che già realizza abiti su misura; quinta18enne di Cerignola, maturanda presso un istituto tecnico economico; sesta20enne di Andria, studentessa di Scienze Infermieristiche. Miss Mascotte, fuori concorso per età, la 16enne bareseAd elaborare il verdetto la giuria presieduta dawedding planner de Lo Smeraldo Ricevimenti di lusso in Puglia, e composta da: Ilaria di Donato, psicologa; Lucia Dipaola, presentatrice e presidente dell'associazione Glamour e spettacolo; Antonella Pierno, insegnante di scuola primaria; Donato Grumo, volontario LILT delegazione di Canosa di Puglia; Francesca Serlenga, delegata LILT di Canosa di Puglia; Francesco Pedota, referente Framesi; Francesco Minervini, imprenditore; Domenico Corvasce per Miluna gioielli e Adolfo Amato per Amato Infortunistica. Gli organizzatori ringraziano : LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Ufficio Moda Italia, Feninmprese, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Zingrillo.com, Infortunistica Amato, Zama', L'angolo del mughetto composizioni floreali.