Mercato di Canosa, il primo della BAT a riavviare le attività

Un lavoro certosino, accurato, costante e professionale quello che ha messo insieme le Primarie Associazioni di Categoria CASAMBULANTI, UNIBAT, CONFCOMMERCIO, FIVA, CONFESERCENTI, ANVA, FEDRCOMMERCIO, CNA, UNIONECOMMERCIO e ANA, riunite attorno al Tavolo Tecnico Permanente voluto eUn percorso virtuoso, uno schiaffo alle approssimazioni dei colleghi di Barletta e di Trani che, al contrario, restano chiusi nelle loro nicchie di connivenze che tanti danni stanno procurando alle Imprese che ancora vedono, illegittimamente, sospese le proprie attività mercatali, nonostante in via libera del Governo dal 18 maggio scorso.quello tenutosi stamani amentre addirittura altri comuni ne decretano la chiusura forzata per altre settimane.componente del tavolo Tecnico Permanente in rappresentanza di Unibat e CasAmbulanti ha dichiarato: "operazioni di vendita svolte in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni regionali e ministeriali.Uno schiaffo a tutto coloro che restano dormienti a guardare ed a perdere tempo prezioso in elucubrazioni mentali. Ragionamento differente per quanto riguarda i volumi di vendita assolutamente insoddisfacenti. Proprio per questo la prossima settimana ci sarà la Manifestazione regionale alla Regione Puglia di CasAmbulanti per le richieste sul Tavolo regionale che attendono risposte"