Massimo Pillera e "Il ritorno di Nick"

Appuntamento da non perdere alleodierne con ilin cartellone aldove avrà luogo la presentazione del nuovo romanzo del giornalista. L'evento che gode delsi svolgerà nell'androne digià arredato a Natale.è blogger de Il Fatto Quotidiano e scrittore. Il suo nuovo libro, dal titolosarà presentato al pubblico con gli interventi del sindaco di Canosa,e dacolloquierà con l'autore . Figlio di un partigiano decorato,è laureato in Filosofia Morale. Ha diretto il settimanale "La Pagina" in Svizzera, ed ha lavorato per molti anni come autore e regista alla TSI (televisione svizzera di lingua italiana), oltre a scrivere per Il Fatto Quotidiano, Diario, il Caffè di Lugano, il Tagblatt di San Gallo, il Bund di Berna. Tornato a Trani, sua città natale, è il responsabile di Tele Trani, nuova emittente sul digitale terrestre e fondatore insieme ad altri Italiani di ISTV (Italo Suisse Tele Vision), la prima emittente televisiva privata in Svizzera.già protagonista del primo romanzotorna per le strade dicome un moderno Cicerone per farci scoprire luoghi nascosti di questa splendida terra baciata dal mare e dal sole, ma anche per raccontarci le sue avventure in compagnia della suadei suoiLe suggestioni narrative coinvolgeranno il lettore grazie all'autore Pillera che vive attraverso quel monitor in cui Nick rivede le proprie azioni daNel 2003,ha scritto, tra gli altri, insieme a Renè Scheu (giornalista svizzero)nel 2013, nel 2014. nel 2015(disponibile anche in braille), nel 2017,. Molti dei libri scritti da Massimo Pillera sono pubblicati dalla FaLvision Editore, unica casa editrice in Italia a pubblicare libri in braille.giornalistaparteciperà questa sera al salotto culturale a cura della Coop. OmniArte.it-Servizi per la Cultura a.r.l per il primo evento immerso nelle magiche atmosfere natalizie del Museo dei Vescovi a Canosa di Puglia.