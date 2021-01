Maria Lamanna a “C’è Posta per te”

Record di ascolti per lo show televisivocondotto dasuandato in onda ieri sera, con ospiti d'eccezione come Sabrina Ferilli e Luca Argentero. La prima puntata di, alla 24esima Edizione, ha fatto registrare una media dibattendo la concorrenza della trasmissione "Affari tuoi - Viva gli sposi!" su Rai 1 con 4 milioni 314 mila spettatori pari al 15.92%. Una serata da incorniciare per i canosini che hanno visto il postino, più famoso d'Italiagirare in bici lungopassando per lafino a consegnare l'invito alla signora(73 anni). A Canosa, nei giorni seguenti alla registrazione, in molti si chiedevano il motivo della partecipazione, tenuta top secret fino all'inizio dello show seguito da milioni di telespettatori Per l'omonimia e la residenza in Puglia, la canosinasi è trovata sotto i riflettori diinsieme ad altre 5 signore corregionali con lo stesso nome all'anagrafe. Di poche parole, molto emozionata, la signora, ha dichiarato di essere di Canosa di Puglia, della Provincia BAT, di essere vedova e che non rientrava nelle caratteristiche richieste dall'interlocutore dietro la busta. Ancora una volta, una storia degli anni passati al centro delle curiosità degli spettatori con personaggi stravaganti e sopra le righe, dagli accenti che hanno suscitato ilarità e tanta popolarità indibenvoluta dal pubblico che adora seguirla in Tv ,appassionandosi sempre di più.