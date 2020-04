Si parla di Canosa di Puglia, delle peculiarità del suo agro e di un' eccellenza del territorio nel comparto vitivinicolo nella tesi di laurea discussa da(26 anni) con il metodo a distanza, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Lo studente canosino ha ultimato ilpresso lIn tarda mattinata, aalla postazione di casa hadiscutendo la tesi dal titolocon il relatore,e il tutor aziendale,"L'obiettivo è stato apprenderela tecnologia di vinificazione e seguire le analisi chimico-fisiche, sensoriali del vino passito." – Esordisce così, già studente dell'IISS "L. Einaudi" Indirizzo "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera" di Canosa, nella breve esposizione della tesi: "L'uva, a maturazione completa, viene raccolta e trasferita subito in cantina per eseguire i normali processi di vinificazione dei vini.che può avvenire direttamente sulla pianta o in maniera artificiale. Questa fase causa una graduale perdita di acqua da parte del frutto per evaporazione, una maggiore concentrazione dei suoi componenti, un'ulteriore riduzione dell'acido malico e l'evoluzione delle sostanze aromatiche e polifenoliche. "Poi, spiega alcuni dettagli di quanto avvenuto nelladove "è stata eseguita principalmente. Esso è un vitigno mediamente produttivo, ben adattato al clima caldo-arido e a lunghi periodi di siccità, coltivato principalmente nella zona di Castel del Monte, provincia Barletta Andria Trani, Bari e Foggia. Il Nero di Troia è una varietà tardiva in tutte le fasi vegetative e nella maturazione. Questa cultivar presenta grappoli compatti, con acini a buccia spessa di colore blu-violaceo, ricca di polifenoli e antociani .I– conclude il neo laureatoè completamente differente in termini di gradazione alcolica, contenuto zuccherino, acidità e caratteristiche organolettiche dai vini Nero di Troia ottenuti con la vinificazione in rosso tradizionale."Tra i prossimi impegni, un master e colloqui di lavoro presso aziende nell'ambito della sicurezza alimentare ha riferito il dottorche commosso ha dedicato il titolo alla memoria dellarecentemente scomparsa, a margine dellaconsegna della corona d'alloro da parte del. Mentre, le congratulazioni via skype dalla sorellaattualmente a Londra, il fratelloa Milano, la sorellaa Canosa, le amiche di comitivahanno allietato la cerimonia di proclamazione on line ai tempi del coronavirus.