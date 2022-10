Laurea con 110 e lode per Giorgia Serlenga

La famosa pedagogista-educatricescriveva che "La caratteristica peculiare dell'Università consiste nell'insegnare a studiare.che si sa acquisire formazione da se stessi e che ci si è trovati bene nei percorsi della ricerca scientifica… Se si è imparato ad imparare allora si è fatti per imparare.Ha ricevuto un orientamento." Di buon auspicio il noto aforisma per la studentessache lo scorso 25ha conseguito lapresso il-Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica e ManagementAl termine dellla canosinaha discusso la tesi di laurea in sicurezza sul lavoro intitolatasotto la direzione dele del correlatore ingegnereLa sua tesi di laurea verte sull'analisi e gestione in tema di vivaismo orticolo "prendendo spunto dal tirocinio esterno svolto in un azienda agricola," – Esordisce così la neo ingegnere: "Il mio scopo è stato quello, tra gli altri, di illustrare varie norme e leggi su una serie di macchinari che soddisfano diverse fasi della crescita della pianta: dalla preparazione del terreno, baulatura, trapianto, trattamenti, sarchiatura, raccolta o scavo di piante e riportare le norme di sicurezza relative a queste macchine affinchè l'operaio non riporti danni fisici a causa dell'utilizzo delle stesse. La difficoltà nella definizione dei rischi- aggiungeè comune a tutte le attività agricole, e, si ritrova anche nel comparto orticolo. Essa è dovuta, all'estrema variabilità dei processi produttivi, al loro andamento stagionale, al considerevole numero di attività svolte, spesso contemporaneamente presenti in fasi diverse. Dall'analisi effettuata emerge che la presenza di fattori di rischio occupazionali nella botanica orticola è strettamente legata all'estrema varietà di condizioni e situazioni in essa presenti. La molteplicità delle mansioni svolte dallo stesso lavoratore, la difficoltà nello stabilire un'adeguata alternanza tra riposo e lavoro, il carattere stagionale dei maggiori carichi di lavoro sono caratteristiche del comparto che rendono difficoltose la valutazione dei rischi. Inoltre, la meccanizzazione e l'impiego di prodotti chimici hanno aumentato le probabilità di subire infortuni o contrarre nuove malattie da lavoro."Molto emozionataesprime i ringraziamenti: "Non sono mai stata brava con le parole ma con poche cercherò di dire pubblicamente un grazie ad una serie di persone che mi sono state vicine e che mi hanno permesso di arrivare fin qui e di portare a termine questo percorso di studi. In primis,che mi hanno sostenuta sia economicamente che emotivamente e che mi hanno permesso di percorrere e concludere questo cammino, dal primo esame che pensavo di non riuscire a superare, "dopo analisi è tutto in discesa" fino all'ultimo preparato in un giorno e con una voglia assurda di andare in spiaggia. Sono orgogliosa di avercela fatta con tutte le mie forze, le mie ambizioni e i miei obiettivi""" Un breve periodo di vacanza per la neo ingegneree poi riprenderà gli studi per la magistrale al Politecnico di Bari, qualificata come "laper ilclassifica, elaborata e pubblicata da(19° Edizione) sulle università internazionali più consultate al mondo.