Puglia: Nasce SIDRI, Società Italiana Dottori di Ricerca

Nasceal Politecnico di Bari, con il coordinamento dell'ingegnere gestionale e dottorando di ricerca. La società Italiana Dottori di Ricerca, aperta a dottorandi e dottori di ricerca, che lavorino nel privato o nel pubblico, non solo in ambito accademico, è formalmente insediata al Politecnico di Bari. La Società vuole fungere da riferimento per tutti i colleghi che vogliano riconoscersi con orgoglio nella categoria e da tutti coloro che con orgoglio vogliano difendere e valorizzare l'esperienza del dottorato di ricerca. Non per ultima è stata incanalata grazie a SIDRI una proposta di legge per lasu cui le camere stanno lavorando con un intergruppo parlamentare bipartizan su spinta di Sidri. Al suo interno vanta soci docenti, rettori, CEO aziendali, ovviamente come riferimento per chiunque, con approccio propositivo e sinergico, distante da logiche partitiche, statutariamente apartitica., classe 1998, ha conseguito le lauree triennale e magistrale con 110 e Lode in Ingegneria Gestionale ed è iscritto al secondo anno del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica e Gestionale, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica e Management, del Politecnico di Bari. Il suo percorso di ricerca verte sui Modelli di Business per le Future Smart Cities, con l'intento di individuare i Success Factors abilitanti e di sviluppare un nuovo framework da offrire ai policy makers e amministratori delle città, Mobility ed Energy managers. È certificatoiscritto all'albo Level D della International Project Management Association, ha lavorato nella multinazionale Ernst & Young ed è attualmente Advanced Business Consultant per la multinazionale Ntt Data Italia. Oltre a fondare e presiedere diverse realtà apartitiche ed associazioni culturali sul territorio pugliese e barese, per ultima EMS Puglia (Energia e Mobilità Sostenibile), é socio AVIS, dell'Associazione Italiana Ingegneri Gestionali e dell'A.I.A. F.I.G.C. presso il Comitato Regionale Arbitri Puglia, sezione di Barletta. Ha ricoperto incarichi di rappresentanza nel Consiglio e nella giunta di Dipartimento, in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, collaborando anche su degli emendamenti legislativi nazionali e regionali. Appassionato di scacchi, é un forte sostenitore della rappresentanza e della politica attiva, così come è forte sostenitore delle forme di associazionismo volte al raggiungimento di obiettivi comuni, scevre e distanti da ideologie estreme o da singole logiche partitiche.