Laurea on line per Valeria Terrone

Neldella pandemia che ci chiude tristemente in casa, lasciando le vie della cultura e della Scuola aperte attraverso i mezzi di comunicazione, non si arresta il Sapere che ci dà dignità e libertà, dai banchi di Scuola dei Bambini fino alle Cattedre dell'Università. Da Canosa di Puglia all'stamani si è svolta la seduta di Laurea che ha visto protagonista on line, già studentessa del localeindirizzo magistrale. La giovane canosina ha conseguito la laurea con laattivata in questo periodo di coronavirus discutendo la tesi dal titoloal termine del", con la relatrice, pe con il correlatore,La tesi ha studiato anche i comportamenti di un Eros sano fra i giovani, valutando le conseguenze negative del "chemsex" nell'uso di sostenze psicoattive e mirando a salvaguardare il benessere psicosociale dell'individuo e più in generale della salute pubblica. L'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna ha conferito la Laurea con laa cui la Commissione ha aggiunto.I Docenti dell'Università di Bologna hanno riconosciuto il percorso di studi ed il traguardo conseguitoin un contesto attuale di asperità socio-sanitarie epidemiologiche.Il saluto e, li estendiamo alla nostra comunità, perché ogni sapere e traguardo accademico apprtengono non solo ad personam ma alla vita di paese e d'Italia.La foto della giovane laureata nel suo giardino di casa con la corona del laurus sul capo illuminano di sorriso e rinverdiscono lo stesso giardino, bagnato di lacrime circa venti giorni fa, nella dolorosa dipartita della sorella Martina Terrone, che abbiamo condiviso e che dal cielo oggi sorride alla Tesi che sorregge in mano la sorella. Sono pagine di Scienza che danno progresso, potere e libertà ai nostri giovani e al futuro del lavoro.Sarà la Scienza e la nostra convivenza umana, morale e civile a sconfiggere l'infame virus che ci opprime, nella fede nel Signore.Complimenti, nella gioia di famiglia e di amici.a nome di tutta lae della