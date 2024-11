La visione multidisciplinare del progetto “SEAcurity”

Nella giornata di giovedì 21 novembre scorso, presso lasi è tenuta una riunione, alla quale hanno preso parte la Guardia Costiera, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e Gestione emergenze, la Direzione Marittima di Puglia e Basilicata, l'Associazione stabilimenti balneari – A.S.BA., rappresentati dei comuni e rappresentanti balneari del Comune di Margherita di Savoia e Barletta. La riunione ha avuto come scopo non solo quello di analizzare i risultati ottenuti dalpromosso per la stagione balneare 2024 ma anche di valorizzare i rapporti di collaborazione tra i vari enti coinvolti e di riproporre lo stesso anche per altri comuni della Regione Puglia per la stagione balneare 2025. Il progetto nasce dall'analisi delle numerose situazioni di potenziale pericolo che derivano dall'ambiente naturale, per gli insediamenti urbani o per la vita dell'uomo, che vanno correttamente identificate e, ove possibile, previste, al fine di ridurre il rischio. Da qui ne deriva l'esigenza della gestione del rischio che può essere affrontata con gli strumenti di allertamento da parte della Protezione Civile, ma soprattutto affiancando agli stessi la capacità di previsione e prevenzione con le buone pratiche da adottarsi nelle varie fattispecie di eventi per la salvaguardia della vita umana.L'aspetto caratterizzante di tale progetto è conferito dallatanto da coinvolgere la Protezione Civile, la Guardia Costiera, nonché le associazioni di categoria dei balneari, oltre agli enti civici interessati. La multidisciplinarietà consente di utilizzare diversi aspetti formativi che permettono un'ampia visione d'insieme ed esperienziale al servizio del progetto, laddove, oltre alla sicurezza balneare intesa in senso ampio, si interconnettono le tecniche di salvataggio, del primo soccorso, oltre all'ampia gamma della comprensione dei divieti emanati dalle Ordinanze di settore. Si è voluto sviluppare altresì un rapporto fra le amministrazioni coinvolte ed i titolari delle strutture balneari per coniugare indicazioni sulla sicurezza dei cittadini sia nella parte terra che in mare, con l'obiettivo di eliminare le barriere o i limiti sulla cultura della sicurezza. Gli eventi climatici estremi e improvvisi che si registrano in estate possono determinare situazioni di rischio, ed allora, diventa necessario imparare a preparare il cittadino ad essere un soggetto attivo di protezione civile, perché la sicurezza è un impegno di tutti. Questo progetto è stato originato dai tavoli tematici della Giornata regionale della Costa, fortemente promossi dalla sinergia istituzionale tra Direzione Marittima della Puglia e Regione Puglia, confluita poi nella approvazione di una legge ad hoc (L. R. 15/2024). Il Dipartimento Protezione Civile Puglia, insieme alla Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata vogliono promuovere un uso consapevole della spiaggia e del mare, che rappresenta il valore aggiunto per la valorizzazione del patrimonio storico, naturalistico ed enogastronomico della regione esaltandone la bellezza e aumentandone l'attrattività turistica.irca il verificarsi di eventi climatici ambientali rischiosi ma anche la prevenzione di eventuali situazioni di pericolo, che derivano dall'ambiente naturale e che possono diventare potenzialmente pericolosi per gli insediamenti urbani e per la vita dell'uomo. I volontari della protezione civile con la collaborazione dei militari della Capitaneria di Porto in diverse giornate hanno allestito dei punti informativi a Margherita di Savoia e a Barletta. I volontari sono rimasti a disposizione dei cittadini; nell'ambito del, per approfondire la conoscenza dei fenomeni naturali che interessano l'area costiera e le norme di comportamento da adottare per ridurre il rischio. Inoltre,ha proposto la diffusione nei lidi di un QR code scansionabile che rimandava alla pagina del sito web https://protezionecivile.puglia.it/home dove è stato possibile consultare i bollettini giornalieri di criticità, i messaggi di allerta e le norme di autoprotezione con integrazione dei consigli della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto sui comportamenti responsabili da tenere in mare e sulle spiagge. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati i risultati ottenuti dal progetto che ha promosso il concetto di uso consapevole della spiaggia e del mare rendendo la Regione Puglia come una delle più attente alla sicurezza dei cittadini. La finalità è quella di riproporre la stessa campagna di informazione per la stagione balneare 2025 ed estenderla anche agli altri comuni della Regione Puglia, creando una sempre più solida collaborazione tra pubblico/privato, coinvolgendo i gestori dei lidi e mettendo in risalto la collaborazione tecnica ed operativa durante un intervento in mare tra Protezione civile, Guardia Costiera, 118 e Comuni costieri.