La riforma della sanità territoriale in tempo di pandemia

Grande successo per la cerimonia di consegna delsvoltasi a Bari alil 5 novembre scorso, ed organizzata dall'Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani. La manifestazione si è aperta nel pomeriggio con i saluti delle autorità e l'introduzione dipresidente dell'Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- Andria-Trani. È seguito il convegno dal titolo "La riforma della sanità territoriale e il valore della prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale", moderato dal giornalista, docente Luiss. Alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero della Salute,sono intervenutigià ministro della Salutepresidente della Federazione ordini farmacisti italiani,, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità,comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa e già commissario straordinario per l'emergenza Covid-19,assessore alla Sanità Regione Puglia epresidente di Federfarma nazionale."In questa edizione del Caduceo d'Oro 2022– ha dichiarato-, abbiamo approfondito un tema che quest'anno è centrale nell'ambito degli interessi della sanità italiana: ci siamo occupati dellaSappiamo tutti quanto sia importante, per la sanità territoriale, il ruolo svolto dagli operatori sanitari con una sempre maggiore sinergia tra farmacisti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti e infermieri. Solo con un'azione coordinata, agevolata dagli strumenti della sanità digitale, si può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini, riducendo il ricorso inappropriato alle strutture ospedaliere"."Se si pensa al numero di codici bianchi che bussano alla porta del Pronto soccorso – ha proseguito, si ha la conferma che qualcosa sul territorio non funziona e non ha funzionato durante il periodo dell'emergenza Covid, quindi ripartiamo da una riflessione sulla sanità territoriale che oggi trova anche nel Decreto ministeriale 77 del 2022 il suo punto programmatico più rilevante. All'interno di queste riflessioni abbiamo allungato lo sguardo su quello che accadrà soprattutto con l'avvio delle attività del nuovo Governo e con il nuovo ministro della Salute.talvolta svolgendo un vero e proprio ruolo di supplenza, e questo grazie alla capillare presenza sul territorio e ad un rapporto fiduciario che storicamente lega il farmacista all'utente.penso alla somministrazione dei vaccini per il Covid, all'esecuzione dei tamponi, al prelievo del campione biologico naso, gola e faringe per la diagnosi di patologie, penso a tutti i servizi di prevenzione che vengono svolti in farmacia con un orientamento ai corretti stili di vita, alla corretta alimentazione e alla esecuzione di test diagnostici per la misurazione dei parametri biologici principali, riferiti particolarmente alla glicemia e al colesterolo.che concorre indubbiamente, in una logica interattiva con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli infermieri, a dare una risposta organica alle esigenze di salute di una comunità. "Il Caduceo è stato anche l'occasione per rendere merito a persone che si sono distinte nell'ambito della sanità – ha concluso il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Bari e Bat - e quindi quest'anno abbiamo voluto rivolgere un ringraziamentoa Roberto Speranza, già ministro della salute, a Silvio Brusaferro presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, al generale Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l'emergenza Covid e a Marco Cossolo, presidente di Federfarma, perché crediamo che, ciascuno per parte sua, abbiano contribuito a traghettare il Paese fuori dalla fase di emergenza, gestendo momenti particolarmente complicati e difficili di cui la nostra comunità porta ancora le cicatrici. E poi l'occasione è stata utile anche per rendere omaggio ai cosiddetti colleghi di lungo corso che hanno compiuto sessanta, cinquanta e quarant'anni di iscrizione all'Ordine".Ha fatto seguito(il leggendario bastone alato con due serpenti attorcigliati, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di Mercurio, in qualità di messo degli dei) e delle benemerenze d'anzianità, alle quali è seguito il giuramento dei nuovi iscritti. Sono stati insigniti della benemerenza per 60 anni d'iscrizione all'Albo i farmacisti GIl riconoscimento per 50 anni di iscrizione all'Ordine, è stato invece consegnato aInfine, hanno ricevuto la benemerenza per 40 anni di iscrizione all'Albo i farmacisti