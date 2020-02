La Puglia è una terra di frontiera intesa come finestra aperta sul mondo

Il programma dell'evento"Mediterraneo frontiera di pace"

Giovedì 20 febbraio 2020

Venerdì 21 febbraio

Sabato 22 febbraio

Domenica 23 febbraio - Il programma della visita di Papa Francesco

A Bari, ha preso il via l'eventoche verterà sul dialogo fra religioni ed il ruolo di ambasciatore di pace del Mare Mediterraneo. L'evento che si concluderà domenica 23 febbraio 2020 vedrà la visita dinel capoluogo pugliese, dove ine pronunceràQuesto pomeriggio alsi è svolto il primo incontro dei Vescovi, 60 provenienti da 20 diversi paesi. Ad aprire il dibattito è statoper affrontare i temi e le ragioni del "Mediterraneo Frontiera di Pace". Hanno preso parte all'incontro anche il sindaco della città metropolitana di Bari,e il presidente della Regione Puglia,È un saluto pieno di gratitudine quello che rivolgo al Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, al nostro Arcivescovo Mons. Francesco Cacucci, alle autorità religiose e civili e a tutti Voi presenti. Conserverò il ricordo dell'intervento introduttivo pronunciato dal Cardinale Bassetti stasera tra le cose più care del mio mandato, perché ho trovato nel suo discorso molte cose che non riuscivo a esprimere con la stessa forza e la stessa chiarezza." Ha esordito così il presidente della regione PugliaSentiamo in maniera molto forte l'onore e la responsabilità di ospitare un incontro di rilievo storico, che fa del dialogo il perno dell'architettura di pace nel Mediterraneo. Oggi darete vita a un percorso di riflessione e spiritualità nel solco tracciato da Papa Francesco, Pastore della Chiesa Universale, uomo di pace, saldo riferimento contro ogni forma di violenza, sopraffazione e degrado morale.Una Puglia consapevole che la lotta alla povertà non può che incarnarsi in politiche e cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e dell'inviolabilità dei diritti umani. L'aver scelto Bari quale luogo di riflessione rappresenta per noi il coronamento di un cammino che abbiamo iniziato quindici anni fa. In quegli anni disegnammo il futuro di questa città e demmo un nome a quella visione strategica: la chiamammo Bari Capitale EuroMediterranea della Pace.Il governatoreprosegue: " Da questo angolo di mare noi vogliamo tessere la trama della nostra storia di uomini e donne che credono nella forza della pace e del dialogo e intendono costruire relazioni feconde con i nostri fratelli e le nostre sorelle dei Balcani, del Medio Oriente, dell'Africa e dell'Europa, in un processo di crescita reciproca..Nel 1958, quando dava vita ai «Colloqui Mediterranei», Giorgio La Pira scriveva al leader egiziano Nasser: «Il Mediterraneo - nel quale si bagnano le nazioni ed i popoli storicamente, culturalmente e religiosamente più vitali della terra: nazioni a civiltà cristiana, musulmana, ebrea - può diventare, davvero, se pacificato, lo spazio più luminoso della terra!». Trent'anni dopo questa stessa visione lapiriana era ripresa dalDa questo angolo di mondo, un vescovo, un figlio del Sud, è riuscito ad incarnare la Chiesa dell'accoglienza e del servizio, è riuscito a far vivere la sua dimensione spirituale nelle pieghe dell'impegno civile quotidiano. Ci ammoniva sul rischio che la pace potesse diventare una parola vuota, priva di significato, se non è coniugata con la giustizia sociale, la solidarietà e la salvaguardia dell'ambiente. Non sfugge a chi, come me, ha responsabilità istituzionali, che questo grande evento che vede la presenza oggi dei Vescovi di tre continenti, ha in sé un alto valore politico. Dall'impegno condiviso, infatti, un nuovo inizio è possibile."Il presidente della Regione Puglia conclude:ai veleni di chi nega al Mediterraneo e ai popoli che vi abitano l'aspirazione a essere un mare di pace.In una stagione non facile, scandita dal timore verso l'altro e da una drammatica regressione che riguarda la politica e le forme della convivenza in una società sempre più indifferente, il Santo Padre ci incoraggia a non avere paura, a indirizzare i nostri sforzi avendo come bussola la fratellanza tra i popoli. Il mondo possiamo cambiarlo. Insieme. Ognuno facendo la propria parte. Insieme, per costruire la pace".8.00 – Celebrazione Eucaristica (Basilica di San Nicola – Cripta)9:30 – Illustrazione del primo tema (Castello Svevo)10:00 – Tavoli di conversazione (Castello Svevo)12:30 – Briefing con la stampa (Castello Svevo)15:30 – Discussione in assemblea e conclusioni sul primo tema (Castello Svevo)18:30 – Vespri9:00 – Illustrazione del secondo tema (Castello Svevo)10:00 – Tavoli di conversazione (Castello Svevo)12:30 – Briefing con la stampa (Castello Svevo)15:30 –Discussione in assemblea e conclusioni sul secondo tema (Castello Svevo)19:00 – Incontro con la comunità locale: celebrazione eucaristica, esperienze, dialogo8.00 – Celebrazione Eucaristica (Cattedrale di Bari)9:00 – Assemblea per le conclusioni generali (Castello Svevo)12:00 – Conferenza stampa (Castello Svevo)15:30 – Incontro culturale (Teatro Petruzzelli)19:00 – Momento di preghiera (Cattedrale di Bari)7.00 Decollo in elicottero dall'eliporto vaticano.8.15 Atterraggio nel Piazzale Cristoforo Colombo a Bari.Il Santo Padre è accolto da:– S.E. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto;– On. Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia;– Dott.ssa Antonella Bellomo, Prefetto di Bari;– On. Antonio Decaro, Sindaco di Bari.Trasferimento in auto alla Basilica Pontificia di San Nicola8.30 BASILICA DI SAN NICOLAIncontro con i Vescovi del Mediterraneo– Introduzione dell'Em.mo Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.– Interventi di: Em.mo Card. Vinko Puljić, Arcivescovo di Vrhbosna, Presidente della Conferenza Episcopale di Bosnia ed Erzegovina; S.E. Mons. Pierbattista Pizzaballa, O.F.M., Arcivescovo tit. di Verbe, Amministratore Apostolico «sede vacante» del Patriarcato Latino di Gerusalemme.Discorso del Santo Padre– Ringraziamento di S.E. Mons. Paul Desfarges, S.I., Arcivescovo di Alger (Algeria), Presidente della Conferenza Episcopale Regionale del Nordafrica (CERNA).Il Santo Padre saluta i Vescovi partecipanti all'Incontro. Il Santo Padre scende nella cripta della Basilica per venerare le reliquie di San Nicola, e saluta la Comunità dei Padri Domenicani. Uscendo dalla Basilica, sul sagrato, il Santo Padre rivolge un saluto a quanti sono in attesa sulla Piazza.Trasferimento in auto a Corso Vittorio Emanuele II10.45 CORSO VITTORIO EMANUELE II: Concelebrazione eucaristica Omelia del Santo Padre- Angelus12.30 Decollo dal Piazzale Cristoforo Colombo.13.45 Atterraggio all'eliporto Vaticano.