La Polizia arresta 8 persone

Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato di Bari e BAT sta eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone, tutte pregiudicate. Il provvedimento è stato emesso a conclusione di articolate indagini condotte dagli agenti della squadra mobile delle Questure di Bari e BAT e del Commissariato di Canosa di Puglia, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari. I destinatari del provvedimento cautelare sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di omicidio premeditato, in concorso, aggravato, violazione della legge sulle armi e delle misure di prevenzione, distruzione di cadavere, violenza e minaccia a pubblico ufficiale in concorso, estorsione aggravata. Contestata altresì l'aggravante mafiosa.