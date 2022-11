Canosa: Prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici

Anche quest'anno, lai, continua con i servizi specifici di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, per prevenire e reprimere questi reati e garantire un sano diritto allo studio e il regolare svolgimento delle attività scolastiche, la Questura di Barletta Andria Trani, su disposizione delha programmato mirati servizi di prevenzione e vigilanza nei pressi degli istituti scolastici, specialmente nelle fasce orarie coincidenti con l'inizio ed il termine delle attività scolastiche, e nei luoghi di ritrovo dei giovani.Ogni mattina, la Polizia di Stato è presente, a rotazione, dinanzi ad un istituto scolastico, delle città di Andria, Barletta,e Trani, non solo per i compiti istituzionali di vigilanza, ma anche per raccogliere segnalazioni, ascoltare gli studenti a restare a loro disposizione per qualsiasi problematica.Il piano d'intervento predisposto, garantisce una serrata attività di controllo nei pressi degli istituti di scuola superiore della provincia di Barletta Andria Trani, con uno speciale occhio di riguardo verso le realtà scolastiche più vulnerabili. Le criticità e le situazioni di allarme già osservate in alcuni istituti scolastici saranno costantemente monitorate.L'impiego di pattuglie deiin ausilio rafforzerà sistematicamente l'azione già programmata delle volanti operative in provincia.La collaborazione dei dirigenti e di tutti gli operatori scolastici, capace di generare un flusso d'informazioni in costante aggiornamento, rappresenterà l'irrinunciabile supporto di un'efficace azione di contrasto.