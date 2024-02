Benvenuto al dottor Alfredo Fabbrocini, neoquestore della BAT

"Benvenuto al dottor Alfredo Fabbrocini, che dal 21 febbraio prossimo guiderà la Questura di Barletta Andria Trani, subentrando al dottor Roberto Pellicone. Con la sua notevole esperienza ed eccellente professionalità, grazie alle quali si è sempre distinto nei precedenti incarichi portando a termine importanti operazioni di polizia, il questore Fabbrocini proseguirà nell'encomiabile lavoro avviato dal suo predecessore, garantendo al presidio di legalità del nostro territorio piena efficienza nella lotta alla criminalità. Augurando al dottor Fabbrocini buon lavoro, assicuro piena collaborazione istituzionale nell'affrontare le complesse situazioni legate alla sicurezza e resto a disposizione per qualunque esigenza delle nostre comunità". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Dario Damiani, appresa la nomina del neoquestore della BATi(51 anni). E' laureato in giurisprudenza, proviene da quattro anni alla guida della Squadra mobile della Questura di Napoli ed in precedenza era stato ai vertici degli omologhi reparti di Foggia, Bari, Palermo, Reggio Calabria e Parma. Nel suo curriculum annovera anche l'attività nel Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.