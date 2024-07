Presentati i 65 neo agenti della Questura BAT

"Esserci sempre", soprattutto tra la gente, una delle mission della. Inusuale quanto suggestiva cerimonia questa mattina nel chiostro di Palazzo di Città, ad Andria, dove ilha presentato iassegnati dal 1° luglio dal Capo della Polizia Vittorio Pisani, alla provincia BAT . Presenti i vertici della Questura Barletta Andria Trani, con i dirigenti ed i funzionari dei vari uffici e dei Commissariati, dopo il discorso delche ha rimarcato la ferma volontà della presenza della Polizia di Stato sul territorio:. È quindi toccato al Cappellano don Piero d'Alba solennizzare anche spiritualmente questo particolare momento, che segna indubbiamente una positiva nota per la sicurezza del territorio, con il rafforzamento della presenza della Polizia di Stato non solo per gli uffici centrali di via dell'Indipendenza, dove sorge ad Andria la Questura, ma anche per i Commissariati di Barletta, Trani ecome anche per la Polizia Stradale e quella Ferroviaria presenti nel territorio provinciale. Al termine della semplice ma significativa cerimonia, è stato intonato il Canto degli Italiani dagli alunni della scuola "Verdi Cafaro", guidati dal M° Gaetano Pistillo, presente la dirigente scolastica Grazia Suriano.