La Cantina Diomede tra le eccellenze del Vinitaly

Latra le eccellenze del, la prima fiera del vino e dei distillati rivolta agli operatori del business sui mercati internazionali. Da 55 anni è sinonimo di coinvolgimento dell'intera filiera vinicola globale. Vinitaly nasce in Italia, ama la sua vocazione è internazionale: quest'anno sono quattro i giorni dedicati allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder "per condividere esperienze e competenze". Allaè tra le protagoniste della manifestazione internazionale in svolgimentoè il claim di questa edizione 2023 che vede la presenza di 115 stand nel Padiglione 11 della. Alloil team dellapresenta la sua linea diottenuti da particolari vitigni. "Otteniamo così dei vini corposi che maturano negli anni in botti di rovere all'interno della nostra cantina, con le stesse metodologie di due secoli fa.I vini sono ottenuti con tecniche all'avanguardia, frutto di rilevanti investimenti, con un forte riferimento alla tradizione enologica locale. L'intera attività svolta, dai vigneti alle cantine, è impostata sul più rigoroso rispetto del genius loci."Oltre quindici etichette per viniesportati in the world ed in questi giorni ilsta servendo nei calici del Vinitaly la manifestazione che più d'ogni altra ha scandito l'evoluzione del sistema vitivinicolo nazionale ed internazionale, contribuendo a fare delUn settore che rappresenta la prima voce attiva della bilancia commerciale dell'Italia, con una filiera da 530mila imprese, 870mila addetti e 31,3 miliardi di euro di fatturato.Riproduzione@riservata