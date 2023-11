Al galoppo con la fantasia nel giardino didattico

Sono 385mila i cavalli allevati in Puglia, un patrimonio consistente a conferma del lavoro quotidiano degli allevatori ma anche della passione di turisti e pugliesi per le passeggiate e il turismo equestre senza dimenticare però l'attività sportiva e la pet therapy. E' quanto emerge dalle elaborazioni disulla base dei dati ISTAT, in occasione delladove la Coldiretti è presente al padiglione 1, ingresso Cangrande, con lo spaziodove si svolgono attività per grandi e piccini con i produttori agricoli e i cuochi contadini di Campagna Amica. Ma in Puglia sono allevati anche 76mila tra asini, muli, bardotti – aggiunge– al centro dell'attività per gli adulti, ma soprattutto per i bambini impegnati nelle lezioni di educazione alimentare e ambientale. Laboratori sensoriali ed esperienze guidate, l'arte della cura e bellezza dei cavalli, la sana merenda per i pony, la storia delle razze equine abili in campagna e della transumanza sono solo alcune delle attività proposte da donne Impresa della Coldiretti per far conoscere il mondo del cavallo.Con 32 razze tutte italiane, il Belpaese vanta la maggiore biodiversità equina d'Europa con il patrimonio equino che coinvolge oltre 3 milioni di italiani fra sportivi e amanti di passeggiate fra boschi e sentieri in collina, pianura o al mare su 7mila chilometri di percorsi da nord a sud della penisola. Un patrimonio importante per il turismo Made in Italy ma anche per la formazione delle nuove generazioni nelle fattorie didattiche e per la salute con la pet therapy. Fra le pratiche di agricoltura sociale vi sono infatti – continua la– i servizi di cura e assistenza terapeutica come l'ippoterapia. Il turismo in sella è complementare ad altre forme di vacanza a contatto con la natura e con la ricerca di specialità enogastronomiche che rappresentano il valore aggiunto delle vacanze in agriturismo. Sono infatti saliti a 1437 gli agriturismi italiani che – conclude la– offrono attività di equitazione con maggiore concentrazione in Sicilia (229) Lombardia (201), Umbria (124), Toscana (100) e Lazio (95) e Piemonte (90) secondo l'analisi di Terranostra su dati Istat.