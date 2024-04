Geopolitica e mercati finanziari

Sempre più interessanti e significativi gli incontri culturali del lunedì alldi, presieduta dal, che promuove e realizza anche progettualità tese alla promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della buona salute. Il programma annuncia che linterverrà il dottorsul temaIl dottorsi è, conE' Docente accreditato European Financial Planning Association che ha conseguito oltre 20 anni di esperienza nei mercati finanziari, ricoprendo ruoli di responsabilità presso gruppi bancari nazionali ed asset manager internazionali. Dal 2009 al 2012 tiene seminari di Asset Management presso l'Università degli Studi di Siena. Il dottorha ricevuto ilDal 2014 ha assunto il ruolo didi una multinazionale nell'ambito dell'asset management internazionale. Da non perdere il prossimo incontro culturale con il dottor Michele Scolletta sul temache avrà luogo apresso l'Auditorium della Parrocchia Gesù, Giuseppe e Maria, in via Federico II n.1.