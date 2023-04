Una Grappa sempre più rosa con le Donne della Grappa ANAG

Le Donne della Grappa ANAG diventano le nuove ambasciatrici del distillato italiano di bandiera verso il pubblico femminile raccogliendo il testimone dall'Associazione Donne della Grappa che riuniva un gruppo di produttrici. Il passaggio di consegne è avvenuto lo scorso 4 aprile a Verona al Vinitaly, all'interno dello stand istituzionale della Regione Piemonte, con la consegna del logo e del brand da, presidente uscente dell'Associazione Donne della Grappa a, presidente nazionale ANAG. A guidare il nuovo gruppo in rosa sarà, referente territoriale perL'iniziativa ha visto la partecipazione di Marirosa Gioda Tamassia, referente territoriale per ANAG in Piemonte e di alcune socie assaggiatrici ANAG in arrivo da tutte le regioni ed è stata arricchita dal saluto, fra gli altri, di Sebastiano Caffo, presidente del Consorzio Nazionale di Tutela Grappa, e di Donatella Cinelli Colombini e Antonietta Mazzeo, rispettivamente presidente e consigliera nazionale dell"Questo passaggio di consegne - afferma, presidente nazionale ANAG - rappresenta un valore aggiunto per tutta la nostra associazione, che dal 1978 promuove la qualità del distillato e il bere consapevole. Nel tempo la Grappa si è arricchita del valore aggiunto, in termini di sensibilità femminile, portato da tante distillatrici che hanno ricercato i profumi e gli aromi di questo prodotto esclusivamente italiano che oggi non ha nulla da invidiare a tanti distillati internazionali. Con questi obiettivi, lche, con il passare degli anni, hanno portato la Grappa ad allontanarsi dal consumo associato esclusivamente agli uomini. Questo è stato possibile anche grazie al lavoro svolto dall'Associazione 'Donne della Grappa', che ringrazio per aver voluto donare ad ANAG il logo, il brand e tutto il patrimonio sociale e culturale maturato in oltre 20 anni di attività".A illustrare gli obiettivi del nuovo gruppo ANAG al femminile è la neo coordinatrice. "ome diceva Mario Soldati, e le Donne della Grappa ANAG sono pronte ad avvicinare sempre di più il distillato italiano di bandiera al mondo femminile e alle giovani generazioni per accompagnare tanti momenti di piacere con un approccio attento al bere consapevole. È importante diffondere la cultura, la storia e le tradizioni che sono dentro un calice di grappa e far comprendere che ogni sorso si porta dietro un patrimonio culturale di grande valore, diverso da regione a regione ma unito dalla continua ricerca della qualità. Il nuovo gruppo ANAG è pronto a portare avanti, con orgoglio e determinazione, il buon lavoro svolto finora dall'Associazione 'Donne della Grappa' contando su una presidente donna e su oltre un quarto di presenze femminili, che coinvolgeremo in un nuovo racconto della Grappa valorizzando gli aspetti di piacevolezza e di eleganza e declinando la sua presenza nel mondo femminile, dalla mixology all'utilizzo in cucina fino agli abbinamenti, alla moda e ad altri ambiti"., nata nel 2001, ha promosso negli anni numerose attività e iniziative per portare all'attenzione delle donne i profumi e l'eleganza delle grappe e dei distillati, favorendo il superamento dello stereotipo della grappa come prodotto soltanto per uomini. Un obiettivo condiviso negli anni anche da, impegnata dal 1978 per promuovere un assaggio responsabile e consapevole, con un numero crescente di socie docenti e assaggiatrici e guidata dal 2014 da Paola Soldi. A questo si aggiunge la componente femminile in crescita nel mondo della distillazione, con numerosee pronte a esaltare la ricchezza di aromi e profumi che la grappa porta con sé, diverse da regione a regione con un ampio e variegato patrimonio di tradizioni e professionalità.