Dal primato mondiale per volumi esportati a quello produttivo, dai record dell'export a quelli della biodiversità, il vino made in italy si conferma un patrimonio del Paese senza eguali, che offre ai consumatori di tutto il mondo tradizione, cultura, storia, oltre a un modello di consumo che si inserisce appieno nella Dieta Mediterranea. Per questo motivo va difeso per evitare di perdere anche una sola piccola parte di questa immensa ricchezza che da nord a sud, passando per le Isole, attraversa il nostro magnifico Paese. E tutti valori e la ricchezza del Vigneto puglia, con i nuovi scenari di consumo in Italia e all'estero, saranno analizzati nella giornata di lunedì 7 aprile 2025, alle ore 17,30, nel padiglione 11 della Regione Puglia, dove Coldiretti Puglia incontrerà le cantine pugliesi che testimoniano un processo di grande specializzazione con l'aumento delle produzioni DOP e IGP, il balzo dell'export e la crescita del fenomeno dell'enoturismo. All'incontro con gli operatori sul tema 'parteciperanno il presidente ed il direttore di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo e Pietro Piccioni, Gianni Cantele, componente della Consulta Vitivinicola Nazionale di Coldiretti, Felice Adinolfi, Professore di Economia Agraria dell'Università di Bologna e l'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia. Isono protagonisti adavanti all'ingresso Cangrande, che apre il Vinitaly con una giornata di analisi, incontri e degustazioni con la partecipazione di aziende leader del settore. A caratterizzare lo stand, un grande bicchiere con la scrittache introduce a una mostra fotografica dove, grazie all'intelligenza artificiale, viene mostrato cosa accadrebbe ai territori se venissero abbandonati i 681mila ettari coltivati che ormai da secoli rappresentano una componente fondamentale del paesaggio Italia.inaugurato stamani si conferma evento di riferimento per il business del settore, con la presenza di 4.000 aziende espositrici all'interno di 18 padiglioni e buyer provenienti da 140 Paesi. La 57ª Edizione di Vinitaly a Veronafiere si concluderà mercoledì 9 aprile.