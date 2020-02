L’opportunità di interazione tra culture diverse

Gli incontri custodiscono una loro poesia e una loro profonda ragione. Parafrasando le belle parole dello scrittore argentino, potremmo dire che a volte "abbiamo l'opportunità di renderci conto che, per quanto camminiamo senza cercarci, sappiamo di camminare per incontrarci". E questi incontri incidono, con modi che non si possono prevedere e tempi che "non sappiamo decidere, sulle nostre vite". Così è accaduto agli alunnie ad un ragazzo 'venuto da lontano'. Infatti,un kazaco di ventuno anni, studente universitarioospite nella cittadina murgiana, è stato per qualche settimana il gradito nuovo compagno degli studenti dell'istituto canosino. "Un amico venuto da una terra lontana quasi come un sogno, ma vicina quanto una stretta di mano.- Esordisce così lanella presentazione dell'esperienza vissuta dal giovane kazacoIl primo, naturale imbarazzo ha immediatamente lasciato il posto alla curiosità di capire, di vivere direttamente ciò che la cultura delle immagini e dei social network non possono far altro che relegare in uno spazio di fredda passività. Dialogare in una lingua comune, constatare che essere ragazzi è un dono e una condizione che accomuna tutte le latitudini ha insegnato a Eldar e ai nostri alunni a toccare con mano le cose che ci uniscono, pur nella diversità degli usi e dei costumi. Sentirsi uguali sebbene con accenti differenti ha insegnato a tutti che la diversità unisce e l'omologazione separa e rende indifferenti, anche e soprattutto nell'era dei contatti digitali. T. Così, la nostra vita scolastica, d'ora in poi, avrà una consapevolezza in più, una conferma reale di quanto vicini i confini del mondo possano essere, al di fuori delle semplici scappatoie della rete. Eldar e i nostri studenti, condividendo una nuova quotidianità, hanno loro tessuto insieme le maglie di una rete concreta fatta di uno scambio reale di informazioni ed emozioni." La"Nei chilometri che ci separano, si è inserito un rapporto che riduce gli spazi, ne siamo sicuri, e accresce la consapevolezza reciproca. Grazie e buon nuovo viaggio, caro Eldar e cari ragazzi!"