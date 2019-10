L'insegnamento patristico nei mosaici di San Giovanni Rotondo

Dall' 1 al 3 ottobre, la comunità della, ha partecipato ad unvisitando: la Cattedrale di Trani, Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo. Il parrocogiàdella stessa diocesi per due anni, ha incontrato il Vescovo, i sacerdoti ed i fedeli a San Giovanni Rotondo, nel pomeriggio di ieri, in occasione dellaopera del maestro gesuitai cui mosaici attingono all'arte contemplativa perche ha dato l'autore, eper l'influenza occidentale. L'incontro altamente spirituale e culturale per la lettura dei meravigliosi mosaici del maestro Ivan Rupnik, che caratterizzano il cammino verso la cripta, nel segno di San Francesco e Padre Pio, e la cripta, doveIn altri termini, "San Francesco, del cui ordine faceva parte Padre Pio, ed il santo di Pietralcina, accompagnano il pellegrino nel costato di Cristo, cuore della santità." - Esordisce cosìrivolgendosi alla comunità valdostana in visita a San Giovanni Rotondo - "Per questo motivo nella cripta, pur dedicata al santo vi sono immagini solo del Cristo. Il messaggio che si desidera lasciare a tutti i pellegriniAllora venerare il santo significa, affidarsi alla sua intercessione, che porta il fedele ad entrare nell'intimità di Cristo, nel suo costato, il cuore da cui nasce ogni santità, vocazione per tutti i battezzati per la quale i santi, in questo caso padre Pio, sostengono, conoscendo la fatica del cammino, proprio perché realizzato, il pellegrinaggio terreno dei cristiani." L'incontro che ha avuto il taglio artistico, spirituale e meditativo, in quanto ad essere richiamati è stata lasi è concluso amichevolmente con un tono fraterno e familiare. La comunità valdostana, con il suoed alcuni sacerdoti accompagnatori, ha potuto apprezzareper i suoi splendidi paesaggi, la sua arte, tradizione e spiritualità. "L'augurio è che, dopo la visita della nostra regione, - conclude- possano tornare quanto prima a gustare una bellezza che, pur essendo tipologicamente diversa dal contesto alpino, sa aprire il cuore alla meraviglia elevando la mente allo stupore".