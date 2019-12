L’ inclusione: nelle normative e nella didattica

Lo scorsosi è svolto il seminario sul tema" che ha avuto luogo presso l'Il seminario organizzato dalin collaborazione con laed ilha visto tra i relatori, ildocente di pedagogia e didattica speciale presso l'Università di Bolzano e Fondatore del Centro Studi Erikson di Trento. Alla presenza del Governatore Distrettuale Rotarydella sua Assistentee dell'Assessore alle politiche socialiin rappresentanza dell'amministrazione comunale di Canosa, i lavori sono stati introdotti dal Presidente del Rotary di Canosache ha rimarcato l'attualità del concetto diche domina la scena italiana e quella mondiale fuori e dentro le Istituzioni. Ha richiamato in proposito in ambito scolastico le disposizioni integrative e correttive alrecante:a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». Tali nuove disposizioni derivano da un lungo dibattito che nasce a partire dagli anni settanta quando la deistituzionalizzazione e l'integrazione scolastica cominciarono a muovere i loro primi passi. Gli inclusio-scettici, per citare il libro appena pubblicato dal, hanno mosso molte critiche a questa scelta e restano fortemente dubbiosi rispetto alla realizzabilità di un simile obiettivo, vi è la consapevolezza che tale obiettivo non sempre è facilmente raggiungibile perché il sistema organizzativo scolastico non è sufficientemente flessibile, perché l'individualizzazione non è di semplice realizzazione, perché le risorse sono limitate ma va compiuto ogni sforzo per far sì che gli studenti, affidati alla scuola, compiano un percorso educativo in cui le esperienze di inclusività non siano estemporanee ma abbiano alla base scelte metodologiche che producano conoscenze significative e siano documentate, comunicate e condivise diventando il normale vivere quotidiano scolastico. Ilin tale ottica ha deciso di avviare un ciclo di incontri con lo scopo di stimolare tutti ad andare "oltre le lamentazioni e lo scontento quotidiano per decostruire impietosamente i tanti meccanismi che nel nostro Paese non permettono all'inclusione di vedere una sua piena realizzazione". Il Professor Ianes ha illustrato ai tanti docenti ed ai duecentocinquanta corsisti presenti provenienti da scuole delle province Bat e Foggia la evoluzione della figura del docente di sostegno e dei riferimenti normativi che disciplinano le tappe del procedimento di inclusione scolastica in Italia, spiegando come l'inclusione comporti la lettura dei bisogni e una didattica personalizzata plurale e differenziata con tante opportunità diverse per ogni livello di abilità, stile e competenza. Il Presidente Giungato ha concluso ricordando il motto rotariano del corrente anno di sua presidenzaevidenziando che anche attraverso questo si è inteso fare il bene del nostro territorio, "il bene delle famiglie con ragazzi o bambini con disabilità che chiedono alla scuola, come alla società, di non essere esclusi e quindi di essere INCLUSI".