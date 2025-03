L’Inclusion Fest dell’Università di Foggia amplia i suoi confini

Si è svolta a Bari, lo scorso 24 marzo, presso la sala stampa "Michele Campione" del Palazzo del Consiglio della Regione Puglia, la conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra il Garante delle Persone con Disabilità della Regione Puglia e l'Università di Foggia per il cofinanziamento e la coorganizzazione dell'Inclusion Fest. Un'iniziativa che segna un passo importante nella promozione della cultura dell'inclusione, ampliandone la portata grazie a una forte sinergia istituzionale. L'evento, moderato dalla, assegnista del Learning Sciences institute, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, docenti universitari e figure chiave del mondo dell'inclusione sociale. Tra gli interventi più significativi, quello della, ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale presso l'Università di Foggia, che ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione per rendere l'Inclusion Fest un progetto di riferimento a livello regionale: "L'Inclusion Fest nasce come uno spazio di incontro e di crescita, un'occasione per trasformare l'inclusione in un'esperienza concreta e quotidiana. Grazie a questo accordo, potremo raggiungere più territori e coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, dando forma e dimensioni anche diverse all'evento stesso". Anche il Garante delle Persone con Disabilità della Regione Puglia,, ha ribadito il valore di questa iniziativa: "Inclusione significa abbattere le barriere, fisiche e culturali. Lavorare insieme all'Università di Foggia ci permetterà di rafforzare il nostro impegno e sensibilizzare l'intera comunità su questi temi fondamentali".Durante l'incontro, è stato illustrato il calendario delle tappe dellche si articoleranno in diverse città pugliesi con un programma ricco di convegni, laboratori, spettacoli e attività interattive volte a favorire la consapevolezza e il dialogo sull'accessibilità e l'inclusione. Ogni tappa sarà caratterizzata da momenti di confronto con esperti, testimonianze dirette di persone con disabilità e iniziative pratiche per sperimentare strumenti e soluzioni per una società più accessibile. Lachiudendo la conferenza, ha evidenziato come questo sia solo il primo passo di un percorso più ampio: "Questo accordo segna l'inizio di una serie di collaborazioni future, mirate a consolidare una rete di eventi e iniziative dedicate all'inclusione e alla partecipazione attiva". La moderatrice ha inoltre sottolineato l'importanza di creare occasioni di dialogo costante tra istituzioni, università, associazioni e cittadini, affinché l'inclusione diventi un elemento cardine dello sviluppo sociale e culturale della regione. L'evento ha registrato un'ampia partecipazione e un forte interesse da parte dei media e delle istituzioni, confermando la centralità del tema e la necessità di iniziative condivise per costruire una società più equa e accessibile. Molti degli intervenuti hanno espresso il desiderio di sostenere attivamente il progetto, contribuendo con idee e proposte per ampliare ulteriormente il raggio d'azione dellnei prossimi anni. I giornalisti e gli operatori dell'informazione sono invitati a continuare a seguire e diffondere le attività dellaffinché il messaggio di inclusione possa raggiungere il pubblico più vasto possibile. Le istituzioni promotrici restano a disposizione per approfondimenti e ulteriori dettagli sulle prossime iniziative in programma.