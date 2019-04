In onore del Cavaliere Francesco Acquaviva

Si terràla cerimonia di intitolazione dellain memoria del, Maresciallo Scelto Aeronautica Militare, deceduto il 3 agosto 2018. Le motivazioni di questa intitolazione traggono origine dalla brillante carriera militare svolta, dai meriti conseguiti in vita daloltre all'appartenenza con dedizione e impegno alla locale Sezione. Alla cerimonia che avrà inizio allepresso la sede ain via Zanardelli n.14 prenderanno parte la vedova, i figli e nipoti, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari. Definito il programma della cerimonia : alle, raduno dei componenti delle associazioni d'Arma, combattentistiche e culturali in attesa dell'arrivo delle autorità; alletaglio del nastro tricolore in onore delMaresciallo Scelto Aeronautica Militare, funzione religiosa officiata da, Consigliere Spirituale della locale Associazione ANCRI, su nomina del Vescovo della Diocesi di Andria, Mons.Luigi Mansi, cui farà seguito l'intervento del presidente ANCRI BAT Canusium, Cavalieree delle autorità civili e militari invitate.