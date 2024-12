Il progetto CRE.DI Smart per accorciare la filiera agroalimentare

Il, insieme a importanti partner regionali e con il supporto del, annuncia il, che si terràpresso la, in. L'evento sarà aperto dai saluti istituzionali dell'Assessore all'Agricoltura della Regione Puglia,, e proseguirà con gli interventi di esperti e rappresentanti del progetto. Parteciperanno, RTS del Progetto CRE.DI Smart,, responsabile della Misura 16 del PSR Puglia, e figure chiave del settore come, Presidente GAL Ponte Lama,, Vicedirettore di Confagricoltura Bari-BT,, Presidente Fedagri Pesca Confcooperative Puglia, e, Direttore CIA Puglia. A chiudere i lavori sarà, Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, con la moderazione affidata adi Tinada SRL.(Cooperazione per la creazione e divulgazione di un prototipo distributivo di filiera corta) ha l'obiettivo dipromuovendo l'accesso diretto ai prodotti locali freschi e trasformati. Attraverso un sistema distributivo innovativo e sostenibile, il progetto facilita il collegamento tra produttori pugliesi e consumatori, garantendo prodotti di qualità, tracciabili e a chilometro zero. Oltre a innovare il sistema di distribuzione,sperimenta un modello tecnologico integrato, con distributori automatici intelligenti e una piattaforma online dedicata. Questo sistema consente ai consumatori di prenotare o acquistare prodotti locali in modo semplice e veloce, con la possibilità di scegliere tra referenze stagionali accuratamente selezionate. Il progetto punta, inoltre, a monitorare e migliorare la soddisfazione dei consumatori, grazie al contributo scientifico dell'che valuta gli impatti economici, sociali e ambientali della nuova filiera. L'incontro rappresenta un'occasione per approfondire i risultati raggiunti dal progetto e le prospettive future di un modello che coniuga innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari pugliesi.