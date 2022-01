Riecheggiano nel mio animo travagliato le preghiere amorevoli di mia madre. Da piccoli, ci avvolgeva di tenerezza e del calore del suo affetto, anche nelle giornate più gelide e ci portava nella, dal nostro Crocifisso.era sempre lì, instancabile ad accoglierti, ad irradiarti di luce profonda, ad incoraggiarti, a perdonarti. Risento la voce sommessa di mamma con le mani protese verso il nostro Crocifisso maestoso e divino, misericordioso ed umile, parlava con TE e Ti confidava tutte le sue pene e i suoi affanni, sfiorandoti, si rasserenava e gli occhi le sfavillavano di fede e di speranza. Ci stringeva tutti per mano e in quella stretta sentivi profuso il coraggio di vivere e la luce della fede e ritornavi a guardare l'azzurro cielo.E' stata quella luce fulgida ad irradiare il buio dello smarrimento di questo vortice insidioso virale che ha avviluppato ogni affetto, ogni amicizia e ti ritrovi solo senza toccarti ,senza vederti. Ti ho bramato senza poterti incontrare e dopo interminabili giorni di solitudine, ho ridisceso quelle scale per rivedere finalmente il nostro Crocifisso. Quante emozioni, quante lacrime di gioia e di sofferenza nel ritrovare la speranza nella luce dei Tuoi occhi. Un fulgore ha avvolto il nostro Crocifisso, Testimone di fede e di devozione dei nostri padri e ti senti una privilegiata nel poter rialzare lo sguardo fino a TE, per ritrovare te stessa e riconciliarti con il mondo intero. Ora, non puoi più sfiorarlo, ma puoi parlargli e insieme alle suppliche di mamma, sentirai sempre la forza infinita della Sua presenza, pronto a perdonarci e a proteggerci per sempre.