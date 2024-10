Il ministro Giuseppe Valditara all'inaugurazione di DIDACTA ITALIA – Edizione Puglia

Mercoledì 16 ottobre, si apre negli spazi dellail più importante evento nazionale dedicato al mondo della scuola, giunto alla decima edizione, in programma fino a venerdì 18 ottobre. Alla cerimonia inaugurale, che si svolgerà dalle ore 9,30 nella Main Hall Gaetano Salvemini (Centro Congressi C1), alla presenza del Comitato organizzatore e di rappresentanti istituzionali, interverranno:il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro, Sebastiano Leo, il sindaco di Bari, Vito Leccese, il direttore generale ufficio scolastico regionale della Puglia, Giuseppe Silipo, il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, il commissario straordinario di INDIRE, Francesco Verbaro e Reinhard Koslitz in rappresentanza di Didacta International.Didacta Italia – Edizione Puglia è organizzata da Firenze Fiera con la presenza istituzionale della Regione Puglia e si avvale di un Comitato organizzatore di cui fanno parte (a fianco di Firenze Fiera), il Ministero dell'Istruzione e Merito, il Comune di Bari e gli Uffici scolastici regionali di Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Campania e Sicilia. Partner scientifico: INDIRE. Partner: Didacta International.Fra gli eventi del primo giorno, negli spazi di Didacta si segnalano: il convegno "L'avvio della sperimentazione nazionale della Filiera formativa tecnologico-professionale" (ore 14,30 – sala Main Hall), l'appuntamento "Patti territoriali per le competenze e l'occupazione nella strategia di riduzione del mismatch" (ore 16.30 – sala Main Hall), la presentazione del progetto di educazione alimentare "Diventa nutrition coach" nello stand La Scuola con la Regione (ore 15.30 – pad.20) e il talk #mareasinistra e la strategia regionale di sviluppo sostenibile (ore 16 –pad.110)Nel Before, tra le tante iniziative, si segnalano l'appuntamento "Orientamento all'autoimprenditorialità: dalla scuola alla start up" (ore 12.15 – aula Wanda Bruschi Gorjux – pad. 18) e la perfomance musicale "Bari ClarinetEnsemble"( ore 17.00 – arena don Tonino Bello – pad.17). La Regione Puglia sarà presente con ampi spazi istituzionali per la promozione e diffusione delle opportunità offerte al mondo dell'istruzione dal PR PUGLIA FESR – FSE+ 2021-202716 e 17 ottobre: dalle 9,00 alle 18,30; 18 ottobre: dalle 9,00 alle 17,00