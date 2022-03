Il generale Petroni al posto del commissario Figliuolo

E' di queste ore la notizia che il Presidente del Consiglio dei Ministri,ha firmato il Dpcm. L'Unità sarà composta da una parte del personale della struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per l'emergenza Covid e da personale in servizio al Ministero della Salute. Le funzioni vicarie del Direttore dell'Unità sono attribuite al dottor Giovanni Leonardi, dirigente del Ministero della Salute.Si è arruolato l'11 settembre 1981, frequentando il 163° Corso "Lealtà" all'Accademia di Modena. Si è laureato in Tecnologie Industriali Applicate presso l'Università degli Studi 'La Sapienza" di Roma; ha frequentato Master in Scienze Strategiche presso l'Università degli Studi di Torino. Promosso Ufficiale nel 1983, ha ricoperto incarichi di comando presso il Battaglione Logistico "Julia" nella sede di Udine, l'8° Reggimento Logistico di Manovra "Carso" a Remanzacco (UD); è stato Capo Reparto Sostegno del 2° Reggimento Sostegno Aviazione Esercito "Orione" a Bologna, ha comandato il 4° Reggimento Sostegno Aviazione Esercito "Scorpione" in Viterbo. Ha prestato servizio in missioni in Kurdistan, Somalia e Kosovo ed ha esperienze di comando anche all'estero presso l'Headquarters NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS-SPAIN in Valencia.Fra le onorificenze:anta le croci commemorative per le missioni di pace in Somalia, Iraq e Kosovo, la medaglia d'argento di lungo comando, la croce al merito militare con distintivo bianco conferita dal Ministero della Difesa spagnolo, la medaglia mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare. Da ottobre 2018 ad aprile 2021, a Roma, iha svolto gli 'incarichi di Capo Reparto Trasporti e Capo reparto Materiali occupandosi della gestione di tutti i trasporti nazionali ed internazionali a supporto di Enti e Reparti dell'Esercito Italiano. Da aprile 2021 è stato nominato Capo Area Logistico-Operativa della Struttura di Supporto Commissariale per l'emergenza Covid 19 mentre in queste ore il Presidente del Consiglio dei Ministri , Mario Draghi, ha firmato il Dpcm di nomina aTra i primi a porgere gli auguri al maggior generale dell'Esercito,"E' un grande onore per la nostra città apprendere della nomina del Generale Petroni ad un incarico cosi prestigioso e delicato. Sono certo che con la sua grande professionalità ed esperienza saprà dimostrare le sue ottime qualità anche in questa nuova entusiasmante sfida. A nome mio e di tutta la comunità canosina porgo i più sinceri e sentiti auguri di buon lavoro"". Mentre, il consigliere regionale e comunaleha scritto:" Auguroni al mio concittadino, insignito del Premio Diomede 2021, quale canosino dell'anno. Buon lavoro Generale! Orgoglioso di te""" Grande notizia oggi per chi, come me, ama Canosa e conosce la grande valenza di tanti suoi figli . Il nostro concittadino Petroni Tommaso, fresco maggior generale dell'Esercito, è stato con DPCM firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nominato direttore della Unità di Contrasto alla Pandemia con decorrenza 1 aprile 2022 . Sostituisce il generale di corpo di armata Francesco Paolo Figliuolo ,dimissionario il 12 marzo scorso di cui il nostro concittadino era il vice con delega al rapporto con le figure apicali delle strutture regionali pubbliche e private . Canosa abbraccia il figlio di un forte contadino ,mio zio Ernesto , il fratello di mia madre Savina . Ti conosco benissimo , caro Tommaso, e so che della tua Canosa ,farai bandiera visibile alla nostra Italia ,quella politica e quella che come te ama , studia e lavora in silenzio . Complimenti e buon lavoro cugino carissimo."Laesprime le congratulazioni al maggior generale dell'Esercito,per la nuova nomina