Giuseppe sarai sempre con Noi

Il volo dei palloncini bianchi nel cielo celeste, come non mai, ha accompagnato l'uscita del feretro dial termine del rito funebre che ha avuto luogo presso lanella mattinata odierna. La messaesequiale pervittima insieme all'istruttore di volodi un incidente aereo accaduto il 20 luglio scorso, è stata concelebrata da, alla presenza delle autorità tra le quali: il consigliere regionale e comunalee il capo degli istruttori dell'Aeroclub di Bari/Palese,, insieme a centinaia di piloti, istruttori e allievi, intervenuti in divisa, e della comunità locale che si è stretta attorno allarendendosi partecipe all'immane dolore. Il compiantoera orgoglioso di appartenere, con la sua storia quasi centenaria, un'eccellenza tra le realtà del settore in Italia, punto di riferimento, soprattutto per i giovani, orientatati e motivati a conseguire il brevetto di pilota privato e commerciale, attestati di renewal e revalidation, l'abilitazione al volo notturno e plurimotore.si contraddistingue per l'aspetto relazionale, solidaristico e sportivo come prevede lo stesso statuto dell'associazione., "anifesti di cordoglio affissi in città e i tantissimi post di condoglianze sui social, per ricordare e commemorare la memoria dia poche ore di volo dalla meta tanto ambita diil sogno rincorso per tanti anni verso una"Voglio ringraziarti Signore, per il dono della vita; ho letto da qualche parte che gli uomini hanno un'ala soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati". Questa preghiera dici ha fatto pensare aLe ali degli uomini non sono sicure come quelle dei gabbiani, che si librano in volo, ma, più in alto di quel cielo che ha sempre amato, incontrato e conosciuto. L'azzurro, che tanto amava, adesso si è trasformato nel celestiale incontro con il divino."Possano le lacrime irrorare la speranza di una luce nuova per tutti, affinché guardando alla bontà e semplicità di questo nostro amico e fratello, impariamo ad innalzare lo sguardo al cielo, ai valori più veri, smettendo di annaspare una vuota felicità, fatta di consumo e materialità."ha ora il suo riflesso nella luce divina e l'amore per il creato troverà ristoro nell'incontro con il Creatore.Ringraziamo per il dono della sua vita, pur breve in mezzo a noi, e per la sua e entusiasmante testimonianza ed attaccamento all'esistenza. "Come molti dei presenti ai funerali hanno evidenziato con parole di stima per le capacità umane e umane professionali disempre cordiale e rispettoso nei piani di voloUna perdita immane per l'la comunità canosina e la famiglia che l'ha sempre sostenuto e amato tanto. Allaalallaai nonni e familiari tutti, il sentito cordoglio dellasempre vicina alla comunità e partecipe al dolore in queste tristi giornate.