Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

La Regione Puglia aderisce allache si celebra l' 1 febbraio. Per l'occasione, in serata la facciata del palazzo della Presidenza sarà illuminata di blu, inoltre verrà esposto lo striscione con l'appellooggetto di una campagna di sensibilizzazione dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra per chiedere protezione dei civili nei contesti di guerra. L'iniziativa, nata da un protocollo d'intesa siglata nel febbraio 2022 dall'ANCI e dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, è finalizzata achiedere il rispetto e l'estensione delle leggi e delle convenzioni internazionali che proteggono i civili in guerra e incoraggiare gli sforzi delle istituzioni verso una risoluzione diplomatica dei conflitti. Istituita dalla legge 25 gennaio 2017 n. 9 per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto che i conflitti hanno sulle popolazioni civili coinvolte, lapromuove, inoltre, la cultura della pace e del ripudio della guerra secondo i principi dell'articolo 11 della Costituzione.