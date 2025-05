La Puglia al Seafood Expo Global a Barcellona

Dal 5 all'8 maggio 2025 laprima di una serie di manifestazioni fieristiche internazionali dedicate al comparto ittico per le quali la Struttura didel Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia ha selezionato, d'intesa con il Masaf, aziende e realtà imprenditoriali pugliesi con l'obiettivo di sostenere la competitività e valorizzare le produzioni locali in nuovi mercati. "Portiamo a Barcellona una serie di eccellenze ittiche dei nostri territori, con l'idea di sviluppare sinergie per il sostegno alla ricerca scientifica e intercettare nuove buone pratiche che possano essere utili al nostro sistema di pesca e di impresa che in questi anni ha fatto i conti anche con le difficoltà imposte dal cambiamento climatico – ha ricordato l'assessore regionale all'Agricoltura,–. Un'attività che si svolgerà in un contesto di altissimo livello, con migliaia di espositori provenienti da oltre 150 paesi e dove sarà possibile in particolare seguire dei focus sulla sostenibilità nella coltivazione dei frutti di mare e discutere delle nuove opportunità dell'acquacoltura".La Regione Puglia, attraverso l'utilizzo delintende proseguire le attività già avviate nella programmazione 2014-2020 ma anche incoraggiare e supportare una pesca e acquacoltura più sostenibili nel territorio pugliese, supportare la conservazione delle risorse biologiche acquatiche del territorio marino regionale, riorganizzare i criteri per la commercializzazione e il consumo dei prodotti ittici, assicurando la loro corretta circolazione e il loro consumo in sicurezza nell'Unione Europea e quindi, ampliare i mercati di riferimento degli operatori regionali del settore. Un'azione specifica da attuare nelle fiere di settore come il "Seafood Expo Global 2025" in programma a Barcellona. All'interno dello spazio espositivo riservato al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (hall 5 stand I 401), la Regione Puglia avrà un proprio stand istituzionale dedicato alla promozione della qualità e tipicità dei prodotti del mare e delle acque pugliesi. Inoltre nove operatori pugliesi attivi nel comparto ittico avranno l'opportunità di esporre in spazi dedicati le proprie eccellenze, rappresentando così il tessuto produttivo locale in un contesto internazionale di alto profilo.Martedì 6 maggio dalle ore 11.30 alle 12.30, subito dopo l'inaugurazione del Seafood Expo Global è 'in programma l'incontrocon la partecipazione dell'assessore all'Agricoltura, Risorse idriche, Tutela delle acque e Autorità idraulica,dirigente della Struttura diAl termine dell'incontro è in programma una degustazione dedicata ai sapori autentici del mare pugliese, con un trittico di prodotti quali il gambero viola, le ostriche e la pregiata Corba Rossa del Gargano®, in un'esperienza che unisce identità, qualità e sostenibilità.