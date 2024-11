Francesco Ventola non si farà intimidire e proseguirà con il consueto rigore la sua attività  politica

Il commissario regionale di Forza Italia Pugliae il suo vice, in una nota esprimono "solidarietà e vicinanza, a nome di tutta Forza Italia Puglia, a Francesco Ventola per il vile e gravissimo attentato alla sua abitazione di questa notte. Siamo sicuri - aggiungono - cheAuspichiamo - concludono - che i responsabili siano presto assicurati alla giustizia".Laesprime: "a nome di tutta la comunità forzista la più viva solidarietà e vicinanza nei confronti dell'amico, onorevole Francesco Ventola che si è consumato questa notte fortunatamente senza conseguenze per lui e la sua famiglia. Come spesso capita, i rappresentanti delle Istituzioni locali, nazionali e sovranazionali, vengono fatti oggetto di atti di violenza perpetrati in modo subdolo e codardo, che nulla hanno a che fare con un corretto modo di esercitare il dissenso o la critica politica. Esprimiamo inoltre la più ferma condanna per il vile attentato intimidatorio che poteva avere ripercussioni molto gravi e respingiamo con fermezza e determinazione tale modo di esercitare dissidi, ispirati da una mentalità incivile che agisce con metodi violenti e antidemocratici. Siamo certi che il ricorso alla violenza non conseguirà nessun obiettivo e che i saldi principi della democrazia continueranno ad essere costante punto di riferimento per la maggior parte dei cittadini della nostra comunità."