Nella Sala dei Crateri delpartirà l'iniziativain calendario venerdì 24 gennaio dalleapre le sue porte alla comunità del territorio per raccontare e rendere noti i risultati di scavi, ricerche e studi recenti su beni e siti archeologici canosini, ospitando incontri di approfondimento ed esposizioni temporanee. Nel primo appuntamento "Frammenti di città: lo scavo nel cantiere ing. Di Nunno in Via Moscatelli", interverranno :responsabile dell'Area Patrimonio archeologico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia e l'archeologa, che presenteranno i risultati della campagna di scavo del 2018, introdurràdirettrice del Museo. Per l'occasione nellasarà allestita una piccola esposizione dei reperti rinvenuti durante lo scavo, illustrati e descritti nella presentazione. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia, con il supporto tecnico dellaLa partecipazione all'incontro è gratuita fino ad esaurimento posti.