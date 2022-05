Festa della Mamma: ha regalato la nostra pianta. Non si fa!

Non è passato inosservato il cartello apposto dai commercianti lungo il viale alberato di. E' quanto riporta il cartello scritto a caratteri cubitali, in rosso e nero, che porta a conoscenza della comunità di quanto accaduto domenica scorsa in occasione della Festa della Mamma. E' stata asportata una piantina di petunia che abbelliva il viale insieme agli alberi. Nulla di valore, ovviamente, se non il gesto increscioso per un vaso ornamentale in via Kennedy portato via domenica scorsa e che lunedì scorso alla riapertura dei negozi i titolari non hanno ritrovato più al suo posto. Un altro episodio riprovevole accaduto a Canosa di Puglia, che provoca sdegno, venendo a sapere che qualcuno si è appropriato di una pianta che non gli apparteneva ma che donava decoro e bellezza all'ingresso dei negozi.