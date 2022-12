Fabrizia Santarelli all’inaugurazione della Cantina Costantinopoli–Nicola Rossi

Grande attesa per l'inaugurazione del punto vendita aziendale della Cantina Costantinopoli – Nicola Rossi, in via Lavello n.1 a Canosa di Puglia(BT) che si terrà dalledi. Dopo la cerimonia di benedizione, la presidenza della Cantina e la Direzione Marketing accoglieranno i visitatori per presentare le nuove linee e le relative etichette, dedicate a Canosa di Puglia. Durante l'evento, sarà possibile visitare gratuitamente l'Ipogeo del Cerbero, una delle tante fonti d'ispirazione del progetto. A seguire una degustazione dei vini dellaabbinati a una selezione di prodotti tipici del territorio. Presenterà l'evento la conduttriceaccompagnata da una madrina d'eccezione:direttamente da "Avanti un Altro" e "L'Isola dei Famosi", oltre ad aver collaborato con diversi brand di moda. Live music durante tutto l'evento a cura di MelodicaMente, associazione culturale musicale, diretta dai Maestri Salvatore Sciotti e Monica Paciolla che operano egregiamente sul territorio