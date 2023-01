Canosa: “Il Vino Sposa la Moda”

Interesse, curiosità e partecipazione peruno degli ultimi appuntamenti, nell'ambito delle iniziative messe in atto perNella serata dello scorso 7 gennaio, pressoha avuto luogo l'evento, intitolatoorganizzato da, titolare del rinomatoche ha portato in passerella le nuove collezioni di abiti sposo, sposa, cerimonia e prima comunione, indossati da modelli impeccabili e bambini. Il defilè ha catturato l'attenzione del pubblico, colpito a livello emozionale e dalla loro eleganza, raffinatezza e charme. Tra gli ospiti intervenuti nel corso della serata: la bridal coachche ha sciorinato consigli utili alle coppie dei futuri sposi; l'insegnante di ballo,per le tecniche da adottare negli eventi. La direzione artistica è stata affidata a, che ha stupito il pubblico attraverso una performance di danza con le ali luminose. L'eventoè stata presentato egregiamente dalla bellissima e giovanissima conduttrice canosina. La musica travolgente ed il buon vino hanno arricchito la serata a tema in un clima di festa.«La prerogativa del nostro progetto di rilancio è portare le etichette "Costantinopoli-Nicola Rossi" all'attenzione dei consumatori. Siamo alla ricerca costante dell'approvazione dei nostri clienti». - Hanno dichiarato congiuntamente irispettivamente delle«Gli eventi, negli ultimi anni, sono sempre più all'insegna del cosiddetto "food & fashion"; per questo, è venuto da sé pensarne uno in collaborazione con "Sposa In", che sabato scorso ha presentato solo alcune delle sue migliori proposte in passerella. A maggior ragione, siamo felici che i nostri prodotti abbiano coronato questo momento. Un ringraziamento doveroso a Raffaele Paradiso che, per l'occasione, ha concesso di esporre alcune auto d'epoca della sua ricca collezione. Continueremo nelle prossime settimane a programmare altri eventi per promuovere con i nostri vini altre eccellenze del nostro territorio». Mentre,titolare dimolto emozionata ha commentato: «Coltivo sin da piccola la passione per la Moda e, in particolar modo, mi piace far sentire ogni donna unica e speciale. La mia vita non sarebbe tale senza la creatività. Ringrazio tutti i presenti, il mio staff, gli organizzatori e i magnifici modelli». Insomma,è risultato un connubio azzeccato, di due mondi solo apparentemente lontani ma concretamente sinergici e complementari.Riproduzione@riservata