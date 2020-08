Elezioni regionali: ecco i 6 candidati canosini

Alle ore 12,00 di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle liste in lizza alle elezioni regionali in Puglia che si svolgeranno il 20 e 21 settembre 2020.presidente uscente, è supportato da una coalizione di 15 liste;, candidato del centrodestra, ne ha 5.del Movimento 5 Stelle, si presenta anche con una lista civica., candidato di Italia Viva, avrà anche il supporto esterno di Azione e +Europa. Infine,(Cittadini Pugliesi),(Riconquistare l'Italia),(Fiamma Tricolore) e(Lavoro Ambiente Costituzione) appoggiati tutti da una sola lista.SonoSi è ricandidato il consigliere regionale uscente, con Fratelli d'Italia per la coalizione di Centro Destra, a sostegno diDella stessa coalizionela candidatacon Lega Salvini Puglia.Mentre, per la coalizione di Centrosinistra - candidato presidente"Con Emiliano";candidato nella listaPopolari con Emiliano" e"PPA Partito Pensiero e Azione"Con Ivan Scalfarotto Presidente si è candidatodi Italia Viva.